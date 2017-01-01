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Телескоп заснял взрыв на комете

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На комете Виртанена произошла сильная вспышка.
Комета Виртанена
Комета Виртанена
nasa.gov

Космический телескоп TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), занимающийся изучением планет за пределами нашей Солнечной системы, сумел детально заснять объект внутри нее — вспышку на комете Виртанена.

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Данная комета (46P/Виртанена) наблюдается астрономами с 1940-х годов; в прошлом же году она выполнила наиболее близкий подход к Земле за всю историю наблюдений (данный подлет вошел в десятку ближайших подходов комет к нашей планете за последние 70 лет).

TESS, как отмечается, в течение месяца занимается исследование одной из выбранных областей неба; хотя в основном он концентрируется на изучении экзопланет, в его поле обзора могут попадать и кометы, вращающиеся вокруг Солнца. Такой кометой как раз и стала комета Виртанена — и астрономы подробно изучили ее снимки, сделанные телескопом.

Как оказалось, TESS сумел заснять вспышку на данной комете — она началась в сентябре 2018 года, примерно за три месяца до ее ближайшего подхода к Земле. Указывается, что событие началось как яркая вспышка, продлившаяся около часа, а затем — в течение восьми часов — яркость стала возрастать медленнее; после того как вспышка достигла максимальной яркости, она стала тускнеть — в течение более чем двух недель.

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Отмечается, что TESS делает снимки каждые 30 минут — и это позволило запечатлеть каждый из этапов процесса вспышки крайне детально. Исследователи даже смогли приблизительно оценить, сколько вещества было выброшено в результате нее: около миллиона килограммов.

Что вызывает взрывы на кометах, ученые точно не знают. Предполагается, что они могут происходить из-за того, что солнечное тепло проникает в области на поверхности кометы, содержащие крайне летучий лед, вызывая быстрое его испарение.

Работа, посвященная новому исследованию, была опубликована в журнале Astrophysical Journal Letters.

Напомним, ранее сообщалось, что фотограф-любитель заснял взрыв метеорита в атмосфере Юпитера.

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Теги: комета, взрыв
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