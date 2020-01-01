Интересный факт дня: Фрукторианская диета оказалась опасной

В последние годы растительные диеты становятся все более популярными как по причинам здоровья, так и по этическим соображениям.

Фрукты полезны, но если не питаться только одними фруктами pixabay

Одной из крайних форм растительной диеты является "фрукторианство" - диета, основанная в основном на потреблении сырых фруктов. На первый взгляд это может показаться здоровым, но какое влияние этот тип ограничительной диеты окажет на организм? И это выбор здоровой диеты?

Есть веские доказательства того, что диета на растительной основе полезна для организма. Растительные диеты могут снизить риск сердечных заболеваний на 40 процентов и инсульта на 29 процентов . Также было доказано, что растительные диеты являются полезной стратегией, помогающей людям похудеть.

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В то время как растительные диеты имеют очевидную пользу для здоровья и экологической устойчивости, фрукторианство является одним из наиболее ограничительных доступных вариантов питания и почти не имеет доказательств, подтверждающих пользу для здоровья.

Нет окончательного описания того, из чего должна состоять фруктовая диета, хотя одно из часто цитируемых "правил" состоит в том, что от 55 до 75 процентов диеты должны составлять сырые фрукты. Помимо этого, существует некоторая изменчивость; некоторые фрукторианцы едят зерновые, некоторые - орехи и масла.

Соучредитель Apple Стив Джобс экспериментировал с фрукторианской диетой, добавляя в нее орехи, семена и злаки. Некоторые приверженцы фрукторианства придерживаются правила 80-10-10 : 80 процентов калорий поступает из свежих фруктов и овощей, 10 процентов - из белков и 10 процентов - из жиров.

Это правило ошибочно основано на убеждении, что люди не всеядны, а являются "плодоядными" - животными, которые предпочитают есть сырые фрукты. Сторонники этого убеждения утверждают, что пищеварительная система человека физиологически устроена так, чтобы переваривать фрукты и сырые овощи. Хотя когда-то это могло быть правдой, человеческое тело эволюционировало.

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Некоторые фрукторианцы утверждают , что поедание фруктов дает преимущества, включая лечение рака и устранения вздутия живота и запах тела. Нет убедительных доказательств, подтверждающих эти утверждения.

Идея придерживаться диеты, состоящей только из фруктов (или с большим содержанием фруктов), на первый взгляд может показаться здоровым вариантом, но потенциально существует много проблем с этой формой питания.

Когда человеческое тело получает преимущественно фруктовый рацион, необходимо учитывать очевидные и серьезные проблемы с физическим здоровьем. Следование этому режиму питания исключает основные группы продуктов питания и питательные вещества, которые необходимы организму для поддержания нормального здоровья.

Хотя большинство фруктов считаются здоровыми и питательными, диета, которая почти полностью основана на фруктах, будет содержать дефицит питательных веществ, включая белок, железо, кальций, витамин B (включая витамин B12) и D, цинк и жирные кислоты омега-3. Дефицит этих питательных веществ может иметь серьезные последствия для здоровья, включая рахит и остеомаляцию (размягчение костей), анемию и проблемы с костями, мышцами и кожей.

Проще говоря, фрукты не содержат всех необходимых организму питательных веществ.

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В дополнение к тому, чего не хватает фрукторианской диете, следует учитывать высокий уровень фруктозы. Фруктоза - это простой сахар, как и глюкоза, но человеческий организм перерабатывает его совершенно по-другому. Фруктоза метаболизируется исключительно в печени. Избыточное потребление фруктозы может вызвать накопление жира в печени, что приведет к инсулинорезистентности в печени и неалкогольной жировой болезни печени.

В то время как существуют разногласия относительно того, является ли фруктоза из фруктов столь же вредной, как фруктозный сироп, который добавляют в продукты для подслащивания, эксперименты на крысах, получавших диету с высоким содержанием фруктозы, показали сходство с жировой болезнью печени человека.

Помимо потенциальных физических эффектов фрукторианства, ограничительные диеты также часто связаны с расстройством пищевого поведения, известным как нервная орторексия, или нездоровой одержимостью употреблением только "чистой" пищи. Это означает, что то, что может начаться как здоровый шаг в сторону употребления большего количества фруктов и овощей и меньшего количества нездоровой пищи, может привести к расстройству пищевого поведения, депрессии и тревоге.

Вызывает тревогу то, что при соблюдении фруктовой диеты были зарегистрированы отдельные случаи смерти или серьезных заболеваний. Примеры включают девятимесячную девочку, умирающую после того, как ее кормили только фруктовой диетой. Девочка умерла от недоедания и сильно истощилась. Кроме того, недавно сообщалось, что у 49-летнего мужчины развилось обратимое слабоумие после того, как он придерживался только фруктовой диеты.

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Имея мало доказательств преимуществ такой ограничительной диеты, очевидно, что люди, соблюдающие эту ограничительную диету, потенциально подвергают свое здоровье серьезному риску. Добавки с продуктами, которые содержат недостающие питательные вещества, могут помочь, но могут быть отвергнуты некоторыми, придерживающимися ортодоксальных взглядов на фрукторианство.

Перед изменением диеты, особенно если это будет серьезное изменение, всегда целесообразно сначала поговорить с врачом. Включение большего количества фруктов и овощей в сбалансированную диету - гораздо более безопасный и здоровый способ приблизиться к употреблению фруктов.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые назвали еще одно полезное свойство свежих фруктов.