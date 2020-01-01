Интересный факт дня: Первые люди могли впадать в спячку

Хотя многие из нас хотели бы просто проспать всю эту зиму, люди - в отличие от многих других млекопитающих - не способны впадать в спячку.

Недавно опубликованное исследование выяснило, обладали ли древние люди способностью впадать в спячку. Результаты - хотя и предварительные - неожиданно позволяют предположить, что они это сделали, даже если они не были в этом хороши.

Когда медведь просыпается после своего длительного оцепенения (тип энергосберегающего состояния сна, который часто используется как синоним гибернации), сонный и готовый к кормлению, его кости и мышцы будут относительно такими же, как и раньше, без ограничений тела.

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У медведей есть особые метаболические процессы, которые защищают их от длительного сна, но иногда этот процесс идет не совсем по плану. Например, животные могут заболеть множеством болезней после зимней спячки, если они не получат достаточных запасов пищи перед тем, как перезимовать.

"Мы должны подчеркнуть, что спячка не всегда здорова", - пишут палеоантропологи Антонис Барциокас и Хуан-Луис Арсуага в своей новой статье.

"Люди, находящиеся в спячке, могут страдать от рахита, гиперпаратиреоза и фиброзного остита, если они не обладают достаточными жировыми запасами. Все эти заболевания являются выражением почечной остеодистрофии, характерной для хронической болезни почек".

Исследователи полагают, что это могла быть судьба некоторых предков человека, чьи останки были обнаружены в испанской пещере под названием Sima de los Huesos (пропасть из костей). Эта глубокая шахта в пещере Майор в Сьерра-де-Атапуэрка является домом для невероятного количества окаменелостей, археологи обнаружили тысячи останков скелетов гомининов, возраст которых составляет около 430 000 лет.

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Это произошло задолго до того, как Homo sapiens ходили по Земле, и хотя есть некоторые споры о том, от какого предка человека принадлежат окаменелости, по крайней мере, некоторые из них принадлежат H. heidelbergensis.

Выяснить, обладали ли когда-то предки человека формой гибернации через тысячи лет после этого факта, кажется невыполнимой задачей, но команда считает, что они обнаружили на окаменелостях некоторые контрольные отметки.

"Доказательства ежегодного исцеления, вызванного непереносимой гибернацией у подростков [указывают] на наличие ежегодно прерывистого полового созревания в этой популяции", - пишут исследователи, объясняя, что другие признаки дефицита витамина D из-за отсутствия воздействия солнечного света очевидны. в костных дефектах, таких как "знак гнилого столба забора" .

"Гипотеза гибернации согласуется с генетическими данными и тем фактом, что гоминины Сима-де-лос-Уэсос жили во время ледникового периода".

Идея состоит в том, что эти древние гоминины, возможно, пытались заснуть в более холодные месяцы, и поэтому на их костях видны шрамы месяцев сна без достаточных запасов жира, недостатка витамина D и - у подростков - странных сезонных всплесков роста.

Прежде чем мы сможем утверждать, что предки человека когда-то действительно впадали в спячку, мы должны помнить, что это исследование является очень предварительным. Даже сами исследователи признают, что это немного похоже на "научную фантастику".

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"Хотя многие вопросы об их истории жизни и метаболизме все еще остаются открытыми, нет никаких сомнений в огромных последствиях, которые гибернация имеет для физиологии и истории жизни гомининов / человека", - пишут они .

"Представление о том, что люди могут находиться в гипометаболическом состоянии, аналогичном гибернации, может звучать как научная фантастика, но тот факт, что гибернация используется очень примитивными млекопитающими и приматами, предполагает, что генетическая основа и физиология такого гипометаболизма могут быть сохранены у многих видов млекопитающих. включая людей".

Нам понадобится гораздо больше информации, прежде чем мы сможем подтвердить, действительно ли эти древние предки человека впадали в спячку, и если это так, то как человеческий вид в конечном итоге полностью потерял эту способность.

"Это очень интересный аргумент, и он, безусловно, вызовет споры", - сказал Робин Маккай в The Guardian судебный антрополог Патрик Рэндольф-Куинни из Университета Нортумбрии.

"Однако есть и другие объяснения вариаций, наблюдаемых в костях, найденных в Симе, и они должны быть полностью рассмотрены, прежде чем мы сможем прийти к каким-либо реалистичным выводам".

Исследование опубликовано в L'Anthropologie.

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