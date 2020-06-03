Интересный факт дня: Видеоконференции утомляют хуже обычной работы

Ученые Стэнфордского университета изучают современный феномен "усталость от Зума".

Новое исследование, проведенное экспертом по коммуникациям Стэнфордского университета Джереми Бейленсоном, изучает "усталость от Зума". Бейленсон предполагает, что существует четыре ключевых фактора, которые делают видеоконференции настолько утомительными, и рекомендует несколько простых решений, позволяющих снизить утомляемость.

Видеоконференцсвязь - отнюдь не новая технология. Мечта о двусторонней аудио-видео связи началась более века назад. За последнее десятилетие определенные инновации, такие как Apple FaceTime и Skype, быстро превратили фантастическое видение в повседневную норму для многих.

Читай также: Интересный факт дня: Чайки научились понимать время

Когда в начале 2020 года разразилась пандемия COVID-19, и люди перешли к тому, чтобы жить своей жизнью из дома, видеоконференции быстро стали основным способом общения - от посещения врача до учебы в колледже. Внезапно сотни миллионов людей проводили большую часть своего дня, сидя перед экраном, наблюдая за множеством лиц, смотрящих на них, и вскоре появился термин "усталость от Зума".

Люди сообщали об уникальном виде истощения в конце видеоконференцсвязи, что казалось нелогичным. В конце концов, мы могли бы провести весь день в комфорте собственного дома вместо того, чтобы гулять по городу от встречи к встрече. Почему после шести или восьми часов видеоконференцсвязи мы выглядели более измотанными, чем обычный долгий день личного общения?

Джереми Бейленсон, директор-основатель лаборатории виртуального взаимодействия с людьми в Стэнфордском университете, не был удивлен. Он потратил более двух десятилетий на изучение того, как виртуальное общение влияет на людей, и быстро написал редакционную статью, в которой предположил, что уникальная усталость, которая сопровождает день видеоконференций, может быть вызвана своего рода перегрузкой невербальными сигналами, которая возникает, когда кто-то заменяет виртуальную платформы для личного общения.

Теперь Бейленсон всесторонне сформулировал свои идеи в новой рецензируемой перспективе, опубликованной в журнале Technology, Mind и Behavior. Исследование предлагает четыре основные причины, по которым видеоконференции могут быть настолько утомительными, и предлагает несколько решений, которые помогут сделать ваш день менее утомительным.

Читай также: Интересный факт дня: Гениальность мужчин оказалась стереотипом

Первой причиной усталости от увеличения, предложенной Бейленсоном, является состояние стрессового гипервозбуждения, вызванное чрезмерным зрительным контактом с близкого расстояния. В отличие от личной встречи, когда участники переключаются с взгляда на выступающего на другие действия, такие как создание заметок, в Zoom все всегда смотрят на всех.

Беспокойство, вызванное пристальным взглядом нескольких лиц, можно сравнить со стрессом от публичных выступлений, но оно в некоторой степени усиливается независимо от того, кто говорит. Бейленсон объясняет, с точки зрения восприятия, Zoom превращает каждого участника звонка в постоянного говорящего, пристально смотрящего на него.

Еще одним фактором, усугубляющим напряжение постоянного пристального взгляда, может быть размер лиц на вашем мониторе. Знаменательное исследование культурного антрополога Эдварда Холла в 1960-х годах показало, что межличностная дистанция фундаментально влияет на эмоции и поведение.

Подводя итог работе Холла для цифровой эпохи, Бейленсон говорит, что интимное пространство человека охватывает радиус около 60 см. Взаимодействие внутри этого пространства обычно предназначено для семьи или близких друзей, но в зависимости от размера вашего монитора и настроек масштабирования, большие лица незнакомцев часто могут быть представлены в непосредственной близости.

Читай также: Интересный факт дня: Каждый восьмой европеец умирает от грязного воздуха

Краткосрочные решения для смягчения этих проблем - уменьшить размер окна видеоконференцсвязи и попытаться отойти от монитора компьютера. Цель, отмечает Бейленсон, - увеличить личное пространство между вами и лицами других участников Zoom.

Вторая причина скрывается в различиях когнитивной обработки аудиосвязи и аудиовизуальной коммуникации. Исследователи объединили добровольцев в пары и представила им две задачи, предназначенные для измерения когнитивной нагрузки; задачу на угадывание и последующую задачу распознавания.

Исследование показало, что субъекты, выполняющие задания с помощью звука, лучше справляются только с вторичной задачей распознавания по сравнению с субъектами, выполняющими те же задания с помощью видеоконференцсвязи.

Было высказано предположение, что расхождение является результатом повышенной когнитивной нагрузки, вызванной видеосвязью. Дополнительные умственные ресурсы, необходимые для интерпретации видеосигналов, означают, что для общения требуется больше когнитивной работы.

Постоянный поток сложных невербальных сигналов, как отправляемых, так и получаемых, во время взаимодействия с Zoom может иметь большое влияние на новое чувство усталости, создаваемое этой технологией. Он предлагает, чтобы длительные собрания Zoom требовали перерывов только на аудио, чтобы облегчить когнитивную нагрузку видеовзаимодействий.

Читай также: Интересный факт дня: Карантин может привести к старческому слабоумию

Третья причина - вы сами. Точнее, ваше изображение на экране.

Возможно, самая странная часть современной видеоконференцсвязи - это ваше отражение, постоянно смотрящее на экран. На протяжении десятилетий исследователи изучали влияние видения себя в зеркало на просоциальное поведение и самооценку.

В целом эта работа предполагает, что интенсивный просмотр зеркального изображения может вызвать небольшой негативный эффект, и это потенциально подкрепляется тем, как отражение самого себя усиливает критическую самооценку. Но Бейленсон отмечает, что этот конкретный фактор, возможно, является наиболее малоизученным аспектом видеоконференцсвязи, поскольку большинство предыдущих исследований зеркального отображения фокусировалось только на влиянии видения себя на короткие периоды времени.

Так в чем же выход? Ответ так же прост, как скрыть собственное изображение во время вызова Zoom. После того, как вы разместили себя в кадре, закройте окно собственного просмотра.

Четвертая причина - сидение на месте. Еще двадцать пять лет назад писатель Дэвид Фостер Уоллес написал роман "Бесконечная шутка", в котором представил четкую картину будущего мира. Среди множества прозорливых наблюдений в романе Уоллес представил мир, в котором видеофоны были популярны только около года.

Уоллес предположил, что люди быстро вернутся к аудиосвязи, как только исчезнет новизна видеозвонков. Он полагал, что одна из сильных сторон аудиосвязи состоит в том, что она позволяет людям входить в состояние, подобное трансу, когда они блуждают, выполняя другие второстепенные задачи, разговаривая. Наверняка вы замечали, что, когда говорите по телефону, вы ходите туда-сюда по комнате. Это позволяет вам лучше сосредоточиться. Бейленсон отмечает, что все больше исследований показывают, что движение может улучшить когнитивные способности. Одно недавнее исследование, например, показало, что ходьба на беговой дорожке может улучшить творческое дивергентное мышление по сравнению с сидением.

Читай также: Google запретил сотрудникам пользоваться Zoom

Даже на обычных личных встречах люди имеют тенденцию перемещаться по комнате, стоять, представляя информацию, или расхаживать, обдумывая новые идеи. Встречи Zoom, конечно же, могут устранить все эти факторы, а в некоторых случаях это может привести к менее эффективным результатам встречи.

Здесь Бейленсон предлагает внимательно изучить среду, в которой проводится встреча. Обязательно ли проводить каждую встречу через Zoom? Есть ли польза от перехода определенных взаимодействий на платформы только для аудио?

Для встреч, которые необходимо проводить в Zoom, Бейленсон рекомендует увеличивать расстояние между собой и камерой. Это может быть достигнуто за счет использования внешней камеры, отдельной от компьютера, которая определяет личное расстояние, которое позволяет перемещаться по комнате.

Zoom, и другие технологии видеоконференцсвязи, которые бесспорно были невероятные инструменты, чтобы помочь всем нам погоду эта глобальная пандемия. Трудно даже представить, как бы все было, если бы эта пандемия произошла всего 15 лет назад.

И маловероятно, что ситуация когда-либо полностью вернется к тому состоянию, которое было до пандемии. Виртуальные встречи теперь прочно вошли в нашу жизнь. В прошлом видеоконференцсвязь была утилитарной практикой, которую использовали в тех случаях, когда не было возможности встретиться лично. Но теперь, по мере продвижения вперед, это виртуальное поведение стало настолько укоренившимся, настолько нормализованным, что собрания Zoom должны стать постоянной частью нашей жизни.

Читай также: Интересный факт дня: почему мы говорим во сне

Бейленсон откровенно указывает на то, что многие из его выводов в этом новом исследовании являются полностью гипотетическими. Но это часть того, что он пытается донести. За последний год сотни миллионов людей в массовом масштабе приняли принципиально новую форму общения. И нам необходимо провести исследование, чтобы понять, какие потенциальные негативные эффекты могут возникнуть и как мы можем оптимизировать использование этой технологии.

Напомним, ранее мы узнали, что веру в дьявола объяснили боязнью чумы.