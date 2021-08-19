Длительный COVID может быть проявлением другого спящего в организме вируса

Люди, которые изо всех сил пытаются вылечиться от COVID-19, могут бороться не только с SARS-CoV-2. Их иммунная система также может быть связана с другим вирусом.

С тех пор, как пациенты впервые начали сообщать о длительном течении COVID-19, многие из их давних симптомов, таких как усталость и мозговой туман, сравнивали с синдромом хронической усталости или миалгическим энцефаломиелитом (CFS / ME).

Новое исследование показывает, что это не совпадение. В некоторых случаях оба хронических заболевания могут иметь схожие корни. Недавнее исследование, проведенное среди 185 пациентов с COVID-19 в Соединенных Штатах, показало, что у большинства пациентов с длительными последствиями, протестированных исследователями, была положительная реакция на реактивацию вируса Эпштейна-Барра (ВЭБ).

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Недавние исследования показали, что у подгруппы пациентов с CFS / ME наблюдаются признаки реактивации ВЭБ, и теперь кажется, что потенциально большой процент людей с длительным COVID также проявляет себя.

ВЭБ - одна из самых распространенных вирусных инфекций. Подавляющее большинство людей во всем мире заражаются вирусом в какой-то момент своей жизни, и после фазы острой инфекции неактивная версия вируса остается в организме на всю жизнь.

Иногда ВЭБ может реактивироваться и вызывать симптомы гриппа, например, в периоды психологического или физиологического стресса.

Как, скажем, глобальная пандемия.

"Мы провели серологические тесты на вирус Эпштейна-Барра на пациентах с COVID-19 по крайней мере через 90 дней после положительного результата теста на инфекцию SARS-CoV-2, сравнивая показатели реактивации ВЭБ у пациентов с длительными симптомами COVID и тех, у кого никогда не было длительных симптомов COVID", - объясняет биолог Джеффри Голд из Всемирной организации.

"Мы обнаружили, что более 73 процентов пациентов с COVID-19, которые испытывали длительные симптомы COVID, также были положительными на реактивацию ВЭБ".

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Более того, многие из описанных симптомов очень похожи на те, которые возникают в результате реактивации ВЭБ, включая крайнюю усталость, частые кожные высыпания и феномен Рейно, который вызывает снижение кровотока к пальцам рук и ног. В прошлом году пациенты даже стали называть свои опухшие и покрасневшие конечности "пальцы от COVID".

Хотя размер исследуемой здесь выборки очень мал, результаты показывают, что многие длительные симптомы COVID могут на самом деле возникать не из-за самого SARS-CoV-2, а из-за реактивации ВЭБ, потенциально вызванной широко распространенным воспалением COVID-19.

Среди всех 185 случайно выбранных пациентов с COVID-19 исследователи обнаружили, что почти у трети наблюдались симптомы, которые длились месяцами, а иногда и более года.

В случайной выборке испытуемых почти у 67 процентов пациентов в крови были обнаружены антитела к реактивации ВЭБ. В то же время только у 10 процентов пациентов, не имеющих долгосрочных симптомов, была обнаружена реактивация ВЭБ.

Исследователи также набрали вторую группу людей, чей диагноз COVID-19 был получен 21-90 дней назад. Даже у этих краткосрочных субъектов коэффициент реактивации ВЭБ был аналогичным.

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Ранее в этом году в Ухане, Китай, исследователи также обнаружили доказательства того, что реактивация ВЭБ может быть связана с COVID-19 на самых ранних стадиях. В течение двух недель после заражения COVID-19 более 50 процентов всех 67 пациентов с COVID-19 в исследовании проявили признаки реактивации ВЭБ. И эта совместная инфекция EBV и SARS-CoV-2 была связана с более серьезными симптомами.

Хотя в настоящее время нет лекарств, лицензированных для лечения реактивации ВЭБ, существуют лекарства, которые могут помочь снизить вирусную нагрузку и дать иммунной системе перерыв.

Например, недавнее исследование, проведенное в Китае, показало, что прием противовирусного препарата ганцикловира может снизить риск развития тяжелого заболевания среди пациентов с COVID-19.

Подобный препарат, известный как валганцикловир, также, по- видимому, уменьшает некоторые симптомы CFS / ME , по крайней мере, среди пациентов, у которых обнаружены антитела к ВЭБ, но исследования в этой области все еще находятся в зачаточном состоянии.

Напомним, ранее сообщалось, что коронавирус помешал синоптикам делать точные прогнозы.