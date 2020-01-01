Исследование: Неандертальцы имели такую ​​же группу крови, как и мы

Новый анализ геномов неандертальцев предполагает, что давно вымершая популяция архаичных людей имела больше общего с современной человеческой кровью, чем предполагали ученые.

Неандертальцы были похожи на нас кровью pixabay

Хотя долгое время считалось, что все неандертальцы обладают группой крови O, новое исследование ранее секвенированных геномов трех неандертальцев показывает полиморфные вариации в их крови, что указывает на то, что они также несли другие группы крови, обнаруженные в системе групп крови ABO .

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Это означает, что кровь неандертальцев имела не только группу крови O - которая была единственной подтвержденной до этого на основе предварительного анализа одного человека - но также и группы крови A и B.

Открытие, основанное на ряде аллелей группы крови, идентифицированных в генетических последовательностях трех неандертальцев (а также одного денисовца), похоже, скрывалось у всех на виду, а команда, сделавшая открытие, предполагает подобное исследование группы крови. игнорировалась из-за появления других технологий анализа ДНК.

"Группы крови эритроцитов являются мощными антропологическими маркерами", - объясняют исследователи во главе с первым автором и палеоантропологом Сильваной Кондеми из Университета Экс-Марсель во Франции. "Любопытно, что, несмотря на их значимость и количество доступных генотипических данных о современных людях, которые постоянно накапливаются, в палеогенетических исследованиях почти не уделялось внимания… основным полиморфизмам эритроцитов в крови".

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В дополнение к открытиям ABO, исследователи говорят, что гены, лежащие в основе групп крови у этих архаичных людей, подтверждают мнение о том, что неандертальцы и денисовцы изначально возникли из Африки - из-за отсутствия определенных антигенов в их крови и наличия групп крови предков. связаны с африканским населением.

"Эти особенности соответствуют генофонду неандертальцев и денисовцев, предшествовавшему уходу Homo sapiens из Африки", - пишут исследователи.

Другие генетические ключи говорят о гораздо более позднем течении времени, включая аллель гена RHD (который кодирует белок в группе крови Rh ), который не встречается у современных людей, за исключением двух современных людей: аборигенов Австралии. и коренной папуас.

Вероятно, как предполагают исследователи, эта загадочная связь свидетельствует о скрещивании неандертальцев и H. sapiens до того, как последний мигрировал в Юго-Восточную Азию.

Что касается того, что позже способствовало упадку неандертальцев, новое исследование предлагает некоторые идеи и в этом направлении.

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По мнению исследователей, большое количество общих аллелей, наблюдаемых в архаичных геномах трех неандертальцев и денисовцев, предполагает низкое генетическое разнообразие, вероятно, связанное с инбридингом в случае неандертальцев.

Кроме того, генетические варианты в архаической крови, которую несут неандертальцы, значительно повысили бы вероятность развития у них гемолитической болезни новорожденных (HDFN), аллоиммунного состояния, при котором иммунная система матери атакует клетки крови ее будущего плода.

"Эти элементы могли способствовать ослаблению потомков до такой степени, что они привели к их гибели, особенно в сочетании с конкуренцией с H. sapiens за ту же экологическую нишу", - пишут исследователи.

Напомним, ранее сообщалось, что раскрыты секреты охоты неандертальцев.