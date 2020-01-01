Исследование: Неандертальцы имели такую же группу крови, как и мы
Хотя долгое время считалось, что все неандертальцы обладают группой крови O, новое исследование ранее секвенированных геномов трех неандертальцев показывает полиморфные вариации в их крови, что указывает на то, что они также несли другие группы крови, обнаруженные в системе групп крови ABO .
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Это означает, что кровь неандертальцев имела не только группу крови O - которая была единственной подтвержденной до этого на основе предварительного анализа одного человека - но также и группы крови A и B.
Открытие, основанное на ряде аллелей группы крови, идентифицированных в генетических последовательностях трех неандертальцев (а также одного денисовца), похоже, скрывалось у всех на виду, а команда, сделавшая открытие, предполагает подобное исследование группы крови. игнорировалась из-за появления других технологий анализа ДНК.
"Группы крови эритроцитов являются мощными антропологическими маркерами", - объясняют исследователи во главе с первым автором и палеоантропологом Сильваной Кондеми из Университета Экс-Марсель во Франции. "Любопытно, что, несмотря на их значимость и количество доступных генотипических данных о современных людях, которые постоянно накапливаются, в палеогенетических исследованиях почти не уделялось внимания… основным полиморфизмам эритроцитов в крови".
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В дополнение к открытиям ABO, исследователи говорят, что гены, лежащие в основе групп крови у этих архаичных людей, подтверждают мнение о том, что неандертальцы и денисовцы изначально возникли из Африки - из-за отсутствия определенных антигенов в их крови и наличия групп крови предков. связаны с африканским населением.
"Эти особенности соответствуют генофонду неандертальцев и денисовцев, предшествовавшему уходу Homo sapiens из Африки", - пишут исследователи.
Другие генетические ключи говорят о гораздо более позднем течении времени, включая аллель гена RHD (который кодирует белок в группе крови Rh ), который не встречается у современных людей, за исключением двух современных людей: аборигенов Австралии. и коренной папуас.
Вероятно, как предполагают исследователи, эта загадочная связь свидетельствует о скрещивании неандертальцев и H. sapiens до того, как последний мигрировал в Юго-Восточную Азию.
Что касается того, что позже способствовало упадку неандертальцев, новое исследование предлагает некоторые идеи и в этом направлении.
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По мнению исследователей, большое количество общих аллелей, наблюдаемых в архаичных геномах трех неандертальцев и денисовцев, предполагает низкое генетическое разнообразие, вероятно, связанное с инбридингом в случае неандертальцев.
Кроме того, генетические варианты в архаической крови, которую несут неандертальцы, значительно повысили бы вероятность развития у них гемолитической болезни новорожденных (HDFN), аллоиммунного состояния, при котором иммунная система матери атакует клетки крови ее будущего плода.
"Эти элементы могли способствовать ослаблению потомков до такой степени, что они привели к их гибели, особенно в сочетании с конкуренцией с H. sapiens за ту же экологическую нишу", - пишут исследователи.
Напомним, ранее сообщалось, что раскрыты секреты охоты неандертальцев.
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