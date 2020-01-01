Зуб юного неандертальца раскрыл связь с современными людьми

Найденные инструменты рядом с зубом говорят о тесной связи культуры создания каменных орудий.

В 1928 году известный британский археолог Дороти Гаррод раскопала пещеру Шукба на холмах Палестины, к северу от Иерусалима.

Это была одна из самых первых ее работ за долгую и успешную карьеру, в которой была обнаружена богатая коллекция древних каменных орудий, костей животных и единственный окаменелый зуб - то, что выглядело как большой коренной зуб человека.

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На протяжении пятидесяти лет открытие было потеряно в частной коллекции соавтора, не было признано и оставлено без внимания. Затем, на рубеже веков, давно потерянный зуб оказался у исследователей Британского музея естественной истории.

Присмотревшись к большому коренному зубу, исследователи поняли, что он, вероятно, принадлежит молодому неандертальцу, возможно, в возрасте от 7 до 12 лет.

На сегодняшний день зуб Шукба является самым южным образцом ареала неандертальцев в Аравии.

"До сих пор у нас нет прямых доказательств присутствия неандертальцев в Африке", - говорит Крис Стрингер, изучающий эволюцию человека в Музее естественной истории.

Но южное расположение Шукбы, всего примерно в 400 км от Каира, должно напоминать нам, что они, возможно, временами даже расселялись в Африке».

Более того, связанные с ними каменные орудия, раскопанные поблизости, выглядели удивительно современными на своих рисунках.

Когда Гаррод нашла зуб много лет назад, она сразу заподозрила, что это был неандерталец, но поскольку ее открытие потерялось в частной коллекции, это утверждение так и не было подтверждено.

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Другие связанные артефакты, которые она обнаружила в пещере Шукба, в том числе чешуйки, острия и ретушированные инструменты, также были разделены и разосланы по нескольким мировым учреждениям на протяжении многих лет.

Повторно проанализировав зуб и эти инструменты спустя десятилетия, исследователи из Британского музея подтвердили, что коренной зуб действительно принадлежал ребенку-неандертальцу примерно 9-летнего возраста.

Более того, каменные инструменты, раскопанные вблизи этого неандертальского ребенка, по всей видимости, были сделаны с использованием метода раскалывания, который использовали исключительно гомо сапиенс.

Этот тип раскалывания известен как техника нубийского леваллуа, и его присутствие в южной Аравии во время палеолита иногда считается признаком экспансии Homo sapiens из Африки.

Таким образом, несколько других раскопок в регионе просто предполагали, что присутствие нубийских леваллуазских инструментов было сделано Homo sapiens, даже без окаменелых человеческих останков поблизости, чтобы поддержать это предположение.

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Но есть другое объяснение. В районе, в котором Гаррод проводила раскопки, относительно много пещер с остатками древних сообществ гомининов.

На протяжении многих лет открытия в этом важном центре, многие из которых были сделаны Годдардом, выявили ландшафт, населенный как неандертальцами, так и Homo sapiens.

Таким образом, техника нубийского леваллуа могла быть принята неандертальцами, двигавшимися из Европы дальше на юг, а это означало, что этот метод мог использоваться как неандертальцами, так и Homo sapiens одновременно.

Различия между неандертальцами и Homo sapiens в последние годы стало труднее определить, и это новое исследование предлагает использовать наличие каменных орудий труда как способ определить, было ли это место связано с неандертальцами, или Homo sapiens само по себе недостаточно.

Технология изготовления каменных орудий, обнаруженная в пещерах Шукба, имеет общие характеристики с другими находками среднего и позднего палеолита, связанными с неандертальцами. Однако авторы говорят, что в некоторых образцах явно присутствовал нубийский леваллуазский метод.

"В конце концов, мы идентифицировали намного больше артефактов, произведенных с использованием методов нубийского леваллуа, чем мы ожидали", - говорит археолог Джимбоб Блинкхорн, который работал над исследованием в Лондонском университете.

"Это первый случай, когда они были обнаружены в прямой связи с окаменелостями неандертальцев, что предполагает, что мы не можем установить простую связь между этой технологией и Homo sapiens".

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Открытие не является доказательством того, что неандертальцы сами создавали инструменты, используя этот метод. Каменные орудия могли быть ценным товаром, которым стоило поделиться . Но этого достаточно, чтобы поколебать уверенность в том, что эту технологию можно использовать для распознавания конкретного человеческого присутствия.

По мнению авторов, ареал неандертальцев на юге Аравии часто ограничивается лесными массивами, но пещера Шукба могла представлять собой переходную фазу между этими светлыми районами и более засушливыми ландшафтами на юге.

"Это исследование подчеркивает географический диапазон популяций неандертальцев и их поведенческую гибкость", - говорит археолог Саймон Блокли из Лондонского университета.

"Но также своевременно предупреждает, что нет прямых связей между конкретными гомининами и конкретными технологиями изготовления каменных орудий".

Напомним, ранее сообщалось, что в пробирке вырастили части мозга неандертальцев.