Неандертальцы могли говорить как люди

В результате исторического открытия ученые доказали, что неандертальцы могут произносить человеческую речь.

Новое исследование показало, что наши кузены-неандертальцы обладали способностью слышать и воспроизводить звуки речи современных людей.

Основываясь на подробном анализе и цифровой реконструкции структуры костей в их черепах, исследование разрешает один аспект многолетних дебатов о лингвистических возможностях неандертальцев .

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"Это одно из самых важных исследований, в которых я принимал участие за всю свою карьеру", - сказал палеоантрополог Рольф Куам из Бингемтонского университета.

"Результаты убедительны и ясно показывают, что неандертальцы обладали способностью воспринимать и воспроизводить человеческую речь. Это одно из очень немногих текущих направлений исследований, которые опираются на ископаемые останки для изучения эволюции языка - заведомо сложного предмета в антропологии".

Представление о том, что неандертальцы (Homo neanderthalis) были намного более примитивными, чем современные люди (Homo sapiens), устарело, и в последние годы появляется все больше свидетельств того, что они были намного умнее, чем мы когда-то предполагали. Они разрабатывали технологии, создавали инструменты, создавали произведения искусства и устраивали похороны своих умерших.

Однако, действительно ли они говорили друг с другом, остается загадкой. Их сложное поведение, кажется, предполагает, что они должны были быть в состоянии общаться, но некоторые ученые утверждали, что только современные люди когда-либо обладали умственными способностями к сложным языковым процессам.

Будет ли это так, будет очень сложно доказать тем или иным способом, но первым шагом будет определение того, могут ли неандертальцы производить и воспринимать звуки в оптимальном диапазоне для речевого общения.

3D-модель современной анатомии уха человека (слева) и неандертальца (справа) Conde-Valverde

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Итак, используя кучу действительно старых костей, группа под руководством палеоантрополога Мерседес Конде-Вальверде из Университета Алькала в Испании провела компьютерную томографию с высоким разрешением черепов пяти неандертальцев, чтобы создать виртуальные 3D-модели структур уха. Они также смоделировали структуры ушей у Homo sapiens и гораздо более древнюю окаменелость - череп гоминина Sima de los Huesos, также известного как Sima hominin, предка неандертальцев, датируемого примерно 430 000 лет назад.

Затем была использована модель слуховой способности этих структур из области слуховой биоинженерии, чтобы понять частотный диапазон, к которому уши были наиболее чувствительны, также известный как занимаемая полоса частот. Для современного человека занимаемая полоса частот - это человеческий голосовой диапазон.

Команда обнаружила, что неандертальцы лучше слышали в диапазоне от 4 до 5 килогерц, чем предки Сима, и что ширина полосы частот неандертальцев была ближе к таковой у современных людей, чем у гомининов Сима. Эта оптимизация убедительно свидетельствует о том, что неандертальцам нужно было слышать голоса друг друга.

Ширина полосы частот современных людей (синий), неандертальцев (серый) и гоминин Сима (красный) Conde-Valverde

"Это действительно ключ", - сказал Конде-Вальверде. "Наличие аналогичных слуховых способностей, в частности, полосы пропускания, демонстрирует, что неандертальцы обладали системой связи, столь же сложной и эффективной, как современная человеческая речь".

Интересно, что занимаемая полоса частот у неандертальцев расширилась до частот выше 3 килогерц, которые в основном участвуют в производстве согласных. Это, как отметила команда, позволит отличить неандертальские вокализации от гласных приматов и других млекопитающих.

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"Большинство предыдущих исследований речевых способностей неандертальцев было сосредоточено на их способности воспроизводить основные гласные в разговорной речи на английском языке", - сказал Куам.

"Однако мы считаем, что этот акцент неуместен, поскольку использование согласных - это способ включить больше информации в голосовой сигнал, а также отделяет человеческую речь и язык от коммуникативных паттернов почти у всех других приматов. Тот факт, что наше исследование выбрало Это действительно интересный аспект исследования и новое предположение относительно лингвистических способностей наших ископаемых предков".

Исследователи предупреждают, что наличие анатомии, способной воспроизводить и слышать речь, не обязательно означает, что неандертальцы обладали для этого когнитивными способностями. Но, как они отмечают, у нас нет доказательств того, что гоминины Сима проявляли сложное символическое поведение, такое как похороны и искусство, которое, как мы обнаружили, ассоциировалось с неандертальцами.

Это различие в поведении аналогично разнице в способности слышать между неандертальцами и гомининами Сима, что, по словам исследователей, предполагает совместную эволюцию сложного поведения и способности к общению.

"Наши результаты, - писали они в своей статье, - вместе с недавними открытиями, указывающими на символическое поведение неандертальцев, подтверждают идею о том, что они обладали типом человеческого языка, который сильно отличался по своей сложности и эффективности от любой другой системы устного общения. используются нечеловеческими организмами на планете".

Напомним, ранее сообщалось, что зуб юного неандертальца раскрыл связь с современными людьми.