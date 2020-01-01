Неандертальцы оказались талантливыми художниками

Красивая резьба по кости, сделанная 51000 лет назад, меняет наше представление о неандертальцах.

Нам нравится думать, что мы обладаем некоторыми довольно уникальными чертами в животном мире. Язык позволяет нам эффективно общаться друг с другом. Культура сохраняет и накапливает знания из поколения в поколение. Технологии и инструменты помогают нам решать проблемы. Символы и искусство раскрывают подсказки о нашем сложном опыте.

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Все больше данных свидетельствует о том, что черты, которые мы склонны считать уникальными для современных людей, возможно, когда-то присутствовали и у наших двоюродных братьев-гомининов.

Ученые объявили об открытии гравированной гигантской оленьей кости возрастом 51000 лет, которую добыли неандертальцы в горах Гарц, ныне северная Германия. Резьба на оленьей кости точно и художественно оформлена в виде шевронов.

Предыдущие свидетельства символических и художественных черт неандертальцев были скудными, но новые открытия поднимают волнующие вопросы о том, насколько сложным могло быть поведение неандертальцев на самом деле.

Полученные результаты дополняют предыдущие исследования, уже указывающие на неандертальцы, обладающие сложными поведенческими чертами, такими как их способность производить и слышать звуки речи современных людей, их производство инструментов и технологий и их оплакивание мертвых.

Археологи Дирк Ледер, Томас Тербергер и их коллеги по углеродному исследованию датировали оленьую кость, оценив ее возраст 51 000 лет. Микроскопический анализ и экспериментальная репликация предполагают, что кость действительно была вскипячена для размягчения до того, как была сделана гравировка.

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До сих пор художественные свидетельства неандертальцев сводились к минималистичным мотивам и ручным трафаретам на стенах пещер в трех испанских местах - Ла-Пасьега, Мальтравьезо и Ардалес.

Авторы нового исследования считают, что гравировка отдельных линий в дизайне шеврона в сочетании с тем фактом, что эти гигантские олени (Megaloceros giganteus) в то время были редкостью к северу от Альп, усиливают идею о том, что гравюры имеют символическое значение и свидетельствуют для концептуального воображения неандертальцев.

"Археологические находки гравюр художников редки и, в некоторых случаях, неоднозначны. Свидетельства художественных украшений предполагают создание или модификацию объектов по символическим причинам, выходящим за рамки простой функциональности, что добавляет новое измерение сложным когнитивным способностям неандертальцев", - пишет Сильвия Белло из Музея естественной истории в Лондоне в сопроводительной статье News & Views, опубликованной в журнале Nature.

"Выбор материала, его подготовка перед резьбой и умелая техника, использованная для гравировки, - все это свидетельствует о сложном опыте и больших способностях в обработке кости", - добавляет Белло.

В основе этого исследования лежит вопрос, испытали ли эти неандертальцы влияние древних современников H. sapiens в производстве этого типа резной кости.

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Ледер, который работает в Государственной службе культурного наследия Нижней Саксонии, и его коллеги считают, что неандертальцы обладали умственными и интеллектуальными способностями для создания артефакта независимо от любого современного человеческого влияния.

Они подтверждают свою гипотезу археологическими данными, свидетельствующими о том, что H. sapiens прибыл в Центральную Европу через несколько тысячелетий после того, как была датирована выгравированная кость.

Однако, учитывая недавние доказательства обмена генами между неандертальцами и современными людьми более 50 000 лет назад, Белло считает, что мы не можем исключить возможность некоторого влияния H. sapiens на неандертальцев, производящих эти типы артефактов.

"Учитывая этот ранний обмен генами, мы не можем исключить такой же ранний обмен знаниями между современными людьми и неандертальцами", - пишет она.

"Возможность получения знаний от современных людей, на мой взгляд, не недооценивает когнитивные способности неандертальцев. Напротив, способность учиться, интегрировать инновации в свою культуру и адаптироваться к новым технологиям и абстрактным концепциям должна быть признан элементом сложности поведения".

Напомним, ранее сообщалось, что у неандертальцев нашли развитую медицину.

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