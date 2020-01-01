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Ученые разработали новую вакцину от чумы

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Теперь ее испытают на людях.
Бактерии бубонной чумы (желтые) на колючей пищеварительной системе крысиной блохи
Бактерии бубонной чумы (желтые) на колючей пищеварительной системе крысиной блохи
NIAID

Оксфордский университет только что начал испытание фазы 1 для тестирования новой вакцины против очень старого врага - чумы - и все это основано на технологии, которая помогает человечеству бороться с COVID.  

Хотя чума печально известна своими историческими вспышками, такими как Черная смерть, которая быстро убила около половины населения Европы в 1300-х годах, чума все еще разрушает некоторые части Африки, а иногда и вспыхивает в других местах . Только на прошлой неделе в США от осложнений чумы умер 10-летний мальчик.

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Вызываемая бактериями Yersinia pestis, чума может передаваться от животных человеку через блох, а затем распространяется через загрязненные биологические жидкости или другие материалы. Без лечения это ужасное заболевание может быть быстро смертельным, со 100-процентной смертностью в зависимости от того, как оно поражает организм.

Он может начаться с симптомов гриппа - лихорадки, озноба, болей и усталости - и в наиболее распространенной форме прогрессирует до воспаленных и болезненных лимфатических узлов, которые называются бубонами. Отсюда и термин бубонная чума. 

Если бактерии размножаются в вашем кровотоке, это вызывает септическую чуму, которая может включать рвоту, диарею, кровотечение и гангрену.

Наименее распространенной формой чумы является легочная чума, когда Y. pestis инфильтрирует ваши легкие, наиболее опасная форма инфекции, которая может прогрессировать до быстрой дыхательной недостаточности и шока в течение двух дней после заражения.

С 1990-х годов число случаев чумы увеличилось в 25 странах. В период с 2010 по 2015 год во всем мире было зарегистрировано 3248 случаев, в том числе 584 случая смерти. Вспышка на Мадагаскаре в 2017 году вызвала 2119 подтвержденных и подозреваемых случаев заболевания, в том числе 171 смертельный исход.

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Самый эффективный способ лечения чумы - это использование антибиотиков, поэтому критически важна быстрая диагностика, особенно при легочной форме. К сожалению, это не всегда возможно.

"Хотя для лечения чумы можно использовать антибиотики, многие районы, где происходят вспышки, находятся в очень отдаленных местах", - пояснила вакцинолог Кристин Роллиер из Оксфордского университета.

"В таких областях эффективная вакцина может предложить успешную стратегию профилактики для борьбы с болезнью".

Oxford Vaccine Group разработала внутримышечную вакцину с использованием модифицированного вируса простуды (аденовируса), который не может размножаться у людей, аналогичный тому, который использовался в  прививке AstraZeneca  COVID-19.

Вирус будет использоваться для доставки генного кода белка Y. pestis, который необходим для его способности инфицировать нас, чтобы научить нашу иммунную систему распознавать его как захватчика - точно так же, как многие вакцины COVID-19 нацелены на его протеин шипа.

Пока что вакцина против чумы была протестирована только на лабораторных животных, но с многообещающими результатами.

Как и в случае любой вакцины, побочные эффекты могут варьироваться от локализованной боли до более серьезных, но редких аллергических реакций, но все участники клинического испытания будут тщательно контролироваться, особенно в течение первой недели после вакцинации.

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Большинство побочных эффектов должны быть временными, но в "редких случаях побочные эффекты могут быть серьезными или продолжительными, хотя никаких серьезных опасений в ходе испытаний на людях других подобных вакцин на основе вируса не возникало", - поясняет исследовательская группа в буклете с информацией об исследовании .

В этом буклете команда также рассматривает возможность редких тромбов, которые были зарегистрированы в связи с вакциной от коронавируса AstraZeneca.

Ситуация находится под пристальным наблюдением органов здравоохранения во всем мире, но, похоже, это происходит у пяти из миллиона человек, которые получают вакцину. Неизвестно, связано ли это с коронавирусной частью вакцины или другой частью ингредиентов, но команда отмечает, что никакие другие клинические испытания с использованием этого метода вакцины не привели к образованию тромбов.

Команда ищет здоровых людей в возрасте от 18 до 55 лет для участия в годичном исследовании и предлагает около 880 долларов США тем, кто будет отобран.

Напомним, ранее сообщалось, что в Китае вывели устойчивых к чуме свиней.

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Теги: чума, вакцина
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