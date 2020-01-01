Ученые разработали новую вакцину от чумы

Теперь ее испытают на людях.

Оксфордский университет только что начал испытание фазы 1 для тестирования новой вакцины против очень старого врага - чумы - и все это основано на технологии, которая помогает человечеству бороться с COVID.

Хотя чума печально известна своими историческими вспышками, такими как Черная смерть, которая быстро убила около половины населения Европы в 1300-х годах, чума все еще разрушает некоторые части Африки, а иногда и вспыхивает в других местах . Только на прошлой неделе в США от осложнений чумы умер 10-летний мальчик.

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Вызываемая бактериями Yersinia pestis, чума может передаваться от животных человеку через блох, а затем распространяется через загрязненные биологические жидкости или другие материалы. Без лечения это ужасное заболевание может быть быстро смертельным, со 100-процентной смертностью в зависимости от того, как оно поражает организм.

Он может начаться с симптомов гриппа - лихорадки, озноба, болей и усталости - и в наиболее распространенной форме прогрессирует до воспаленных и болезненных лимфатических узлов, которые называются бубонами. Отсюда и термин бубонная чума.

Если бактерии размножаются в вашем кровотоке, это вызывает септическую чуму, которая может включать рвоту, диарею, кровотечение и гангрену.

Наименее распространенной формой чумы является легочная чума, когда Y. pestis инфильтрирует ваши легкие, наиболее опасная форма инфекции, которая может прогрессировать до быстрой дыхательной недостаточности и шока в течение двух дней после заражения.

С 1990-х годов число случаев чумы увеличилось в 25 странах. В период с 2010 по 2015 год во всем мире было зарегистрировано 3248 случаев, в том числе 584 случая смерти. Вспышка на Мадагаскаре в 2017 году вызвала 2119 подтвержденных и подозреваемых случаев заболевания, в том числе 171 смертельный исход.

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Самый эффективный способ лечения чумы - это использование антибиотиков, поэтому критически важна быстрая диагностика, особенно при легочной форме. К сожалению, это не всегда возможно.

"Хотя для лечения чумы можно использовать антибиотики, многие районы, где происходят вспышки, находятся в очень отдаленных местах", - пояснила вакцинолог Кристин Роллиер из Оксфордского университета.

"В таких областях эффективная вакцина может предложить успешную стратегию профилактики для борьбы с болезнью".

Oxford Vaccine Group разработала внутримышечную вакцину с использованием модифицированного вируса простуды (аденовируса), который не может размножаться у людей, аналогичный тому, который использовался в прививке AstraZeneca COVID-19.

Вирус будет использоваться для доставки генного кода белка Y. pestis, который необходим для его способности инфицировать нас, чтобы научить нашу иммунную систему распознавать его как захватчика - точно так же, как многие вакцины COVID-19 нацелены на его протеин шипа.

Пока что вакцина против чумы была протестирована только на лабораторных животных, но с многообещающими результатами.

Как и в случае любой вакцины, побочные эффекты могут варьироваться от локализованной боли до более серьезных, но редких аллергических реакций, но все участники клинического испытания будут тщательно контролироваться, особенно в течение первой недели после вакцинации.

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Большинство побочных эффектов должны быть временными, но в "редких случаях побочные эффекты могут быть серьезными или продолжительными, хотя никаких серьезных опасений в ходе испытаний на людях других подобных вакцин на основе вируса не возникало", - поясняет исследовательская группа в буклете с информацией об исследовании .

В этом буклете команда также рассматривает возможность редких тромбов, которые были зарегистрированы в связи с вакциной от коронавируса AstraZeneca.

Ситуация находится под пристальным наблюдением органов здравоохранения во всем мире, но, похоже, это происходит у пяти из миллиона человек, которые получают вакцину. Неизвестно, связано ли это с коронавирусной частью вакцины или другой частью ингредиентов, но команда отмечает, что никакие другие клинические испытания с использованием этого метода вакцины не привели к образованию тромбов.

Команда ищет здоровых людей в возрасте от 18 до 55 лет для участия в годичном исследовании и предлагает около 880 долларов США тем, кто будет отобран.

Напомним, ранее сообщалось, что в Китае вывели устойчивых к чуме свиней.