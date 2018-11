Черная смерть из Крыма: Найдено место появления средневековой чумы

Чума переносилась с пушниной.

Чумная палочка, которая вызвала пандемию чумы, в Средние века вспыхнувшую в Европе, периодически появлялась в Западной Европе, вызывая все новые вспышки болезни. Вероятно, возбудителя чумы привозили по торговым путям из Центральной Азии или с Западного Урала, говорится в статье, опубликованной в Proceedings of the National Academy of Sciences. К такому выводу авторы исследования пришли в результате изучения исторических и археологических данных, а также изучения пяти геномов возбудителя болезни, найденных в останках средневековых европейцев.

Пандемия чумы, которую часто называют Черной смертью, началась в Европе в середине XIV века и продолжалась до конца XVIII века. По разным оценкам, во время первой вспышки болезни (1347-1353) погибло от 30 до 50 процентов населения континента. Впоследствии чума начиналась каждые 10-15 лет в разных странах Европы. Известно, что чума относится к зоонозам, то есть передается от животных (грызунов) к человеку, а одним из переносчиков инфекции являются крысиные блохи. Животные являются естественным резервуаром чумной палочки Yersinia pestis.

Исследователи неоднократно задавались вопросом, как и где возбудитель болезни мог сохраниться такое долгое время. Чтобы ответить на него были выдвинуты две гипотезы. Согласно первой из них, после того, как чумная палочка попала в Европу в середине XIV века, она сохранялась в одном или нескольких резервуарах в Западной Европе, и периодически провоцировала вспышки болезни. Согласно второй гипотезе, чумную палочку периодически привозили в Западную Европу из Восточной или из Центральной Азии, по-видимому, по торговым путям.

Чтобы прояснить этот вопрос, исследователи из Норвегии, Франции, Италии и Великобритании под руководством Нильса Стенсета (Nils Stenseth) из университета Осло отсеквенировали пять геномов чумной палочки, которые они обнаружили в захоронениях середины XIV века во Франции, Бельгии, Нидерландах и Норвегии. В качестве референтных геномов исследователи использовали последовательности 126 современных разновидностей Y.pestis, и 14 уже опубликованных геномов средневековой чумной палочки. Кроме того авторы статьи проанализировали исторические источники и археологические находки из европейских захоронений.

В результате исследователи пришли к выводу, что Y.pestis периодически приезжала в Западную Европу, вероятно по торговым путям, вместе с товарами. Оказалось, что геном чумной палочки, найденный в останках из Италии, из Тосканы, отличался от ДНК других средневековых штаммов. Исследователи предположили, что возможно, эта разновидность бактерии приехала с торговыми кораблями в Пизу (в средневековье это был крупный порт), а оттуда попала в другие регионы Италии.

Два генома чумной палочки, обнаруженные в захоронении в Нидерландах, оказались генетически похожи геномы бактерий, найденных в останках жертвы чумы в Лондоне и в Булгаре. В обоих городах вспышки чумы случились в начале 1360-х годов. Булгар был столицей процветающего государства Волжская Булгария, и крупным центром торговли. Его несколько раз уничтожали монголы, в том числе город был сожжен в 1361 году. При раскопках в Булгаре археологи нашли свинцовые пломбы из Фландрии середины XIV века, которые вешались на рулоны тканей. Находки свидетельствовали о том, что Фландрия и Волжская Булгария вели торговлю, так что чумная палочка могла переехать из одной страны в другую вместе с товарами.

Что касается аналогичного штамма Y.pestis из Лондона, она могла приехать вместе с пушниной из Великого Новгорода или Булгара. Оба эти города в средние века были центрами по торговле мехами. Новгород, к тому же, входил в Ганзейский союз. В свою очередь Англия предоставляла торговые привилегии торговцам из Ганзейских городов, поэтому вполне вероятно, что меха из Новгорода через Ганзейские города Германии попадали в Лондон.

Еще одним маршрутом, по которому чумная палочка могла оказаться в Европе, был торговый путь из того же Булгара в черноморскую Каффу (ныне Феодосия), а оттуда — в страны Южной Европы. В середине XIV века правители Золотой Орды, под властью которой находилась Волжская Булгария, ввели новые правила торговли пушниной. После этого булгарские торговцы начали импортировать меха из так называемой "Земли тьмы", которая, предположительно, находилась на реке Каме. В это же время появился и новый торговый путь из столицы Золотой Орды Сарая через крымские города в Европу. Арабский историк Ибн аль-Варди, который умер от чумы в Алеппо в 1349 году,соотносил появление инфекции и возвращением арабских купцов из Крыма. Он писал, что родиной чумы были "Земли тьмы", в которых болезнь вспыхнула на 15 лет раньше, чем в Европе. Возможно, купцы могли привезти возбудителя болезни вместе с пушниной из Сарая или городов Крыма. Также вероятно, что пушниной булгарские купцы торговали не только с европейцами, но и со странами Центральной Азии, в которых возбудитель чумы встречается до сих пор. А из азиатских стран Y.pestis по торговым путям неоднократно могла попадать в Европу.

Ранее ученые показали, что эпидемии чумы случались в Европе и в каменном веке. Возбудитель болезни попал сюда из Центральной Азии, потом "вернулся" обратно. А древнейшая чумная палочка современного типа возрастом около 3,8 тысяч лет нашлась в Самарской области России.

