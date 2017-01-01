Назван самый плохой год в истории человечества

Глобальная засуха, неурожай, голод и снег летом – такой вот выдался год.

«536 год — начало одного из худших периодов, в который можно было бы родиться, если не сказать самый плохой год», — утверждает археолог из Гарвардского университета и историк Средневековья Майкл Маккормик (Michael McCormick). Исследование группы ученых, посвященное этому периоду истории, опубликовано в журнале Antiquity.

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На 536-й пришелся десятый год правления византийского императора Юстиниана Великого: в это время, помимо локальных вооруженных стычек, не происходило ничего знаменательного. А главные события разворачивались над головами людей. Тогда в небе появился загадочный туман пыли, полностью заблокировавший солнечные лучи, в результате в мире наступила настоящая катастрофа: глобальная засуха, неурожай, повсеместный голод и снег в Китае летом.

Ученые полагают, что виной всему — катастрофические извержения вулканов, причем не только крупные случаи в Антарктиде и Гренландии. Благодаря подробному анализу ледника Колле-Ньифетти (Colle Gnifetti) на границе между Швейцарией и Италией исследователям удалось узнать много нового о столетнем хаосе, в который погрузился мир.

Ледяные керны (образец горной породы, извлеченный из скважины посредством специально предназначенного для этого вида бурения) — ценный археологический ресурс, поскольку постоянные залежи льда постепенно нарастают за счет ежегодного снегопада. Это позволяет ученым найти ледяное месторождение определенного года и посмотреть, что в те времена происходило в атмосфере.

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В 536 году вулканический пепел и другие осевшие частицы, называемые тефрой, смешались с ледяным слоем, что свидетельствует о масштабном вулканическом событии. Гренландские и антарктические ледяные керны свидетельствовали о втором извержении в 540 году, что еще подлило масла в огонь, а с приходом в 541-м Юстиниановой чумы, из-за которой в Византии ежедневно умирало по 10 тысяч человек, жизнь людей превратилась в настоящий ад.

По мнению ученых, дела стали приходить в норму лишь к 640-м: именно тогда исследователи обнаружили следы свинца во льду. Это означает, что люди начали добычу и выплавку серебра из свинцовой руды. Еще один яркий след был замечен в 660 году, затем — в 695-м. Началась чеканка серебряных монет.

Это однозначно показывает, что наряду с остатками римских слитков и импортного металла новая добыча способствовала производству золотых монет, которые все больше обесценивались с увеличением количества серебра, и новых серебряных монет, пришедшим на смену золотым. Другими словами, на восстановление экономики после событий, начавшихся в 536 году, у человечества ушло более ста лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сеть выложили интерактивную карту всех сражений в истории человечества.