В Китае вывели устойчивых к чуме свиней

Генномодифицированные свиньи не заражаются чумой.

В отличие от человеческой, классическая чума свиней — заболевание вирусное, вызываемое родственным желтой лихорадке флавивирусом Pestivirus. Болезнь заразна и заканчивается летальным исходом в 80-100 процентах случаев. В развитых странах Северной Америки и Западной Европы она почти искоренена, в России тоже встречается не так часто. Однако в Китае и некоторых других регионах вспышки свиной чумы продолжаются. Болезнь наносит громадный ущерб сельскому хозяйству — недаром свиная чума то и дело становится предметом межгосударственных карантинов и мировых новостей.

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Для профилактики эпидемий производители вынуждены проводить дорогостоящие мероприятия, включая дезинфекции и вакцинации. Однако команде Хуншэна Оуяна (Hongsheng Ouyang) из Цзилиньского университета в Китае удалось получить свиней, которые обходятся и без этого: они устойчивы к классической чуме и передают эту способность по наследству. Об этом ученые пишут в статье, опубликованной в журнале PLOS Pathogens.

Авторы скомбинировали две разные технологии генетической модификации — CRISPR/Cas9 и РНК-интерференцию. Первая позволила нанести точечный надрез в ДНК свиньи строго в нужном месте, на промоторном участке Rosa26, куда затем был внесен небольшой дополнительный фрагмент. Короткие «шпильки» РНК, которые синтезируются клеткой с этого дополнительного участка, делают ее невосприимчивыми к вирусу классической чумы свиней.

Ранние эмбрионы с модифицированным геномом пересаживали самкам свиней, которые вскоре родили ГМ-поросят. Чтобы оценить их устойчивость к вирусу, ученые разделили животных на две группы, в которые входили по три ГМ-свиньи, три обычные (контрольные) и одна заразная. Уже вскоре все животные контрольной группы умерли, но модифицированные хотя и подхватили вирус, пережили болезнь почти без симптомов.

Ученые показали, что эта устойчивость передается потомству — как минимум одному следующему поколению. Авторы надеются, что вскоре метод развернут до промышленных масштабов и он позволит массово вносить «ген устойчивости» в популяции свиней-производителей. А в будущем, возможно, подход удастся адаптировать и для других болезней и животных.

Напомним, ранее сообщалось, что свиньи могут распознавать лицо и затылок людей.

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