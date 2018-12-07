Чума стала причиной вымирания древних людей в Украине

Вирус выкосил территорию от Румынии до Швеции.

Чума — возможно, самая жестокая из эпидемических болезней, с какими только доводилось сталкиваться человечеству, недаром само ее имя стало синонимом смертельной беды. Чума преследует людей с незапамятных времен, повлияв на нашу историю, и до сих пор проявляется вспышками в некоторых регионах мира. Европейские ученые исследовали древнейший обнаруженный случай смерти от чумы — и ДНК древнейшего штамма чумной палочки. Об этом они пишут в новой статье, опубликованной в журнале Cell.

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Саймон Расмуссен (Simon Rasmussen) из Копенгагенского университета и его соавторы искали следы патогенных микробов в генетических базах данных. Среди этих образов оказалась и ДНК, полученная из зубов двух человек, останки которых обнаружены в захоронении на территории Швеции и датированы возрастом 4900 лет. Ее последовательность совпала с ДНК бактерии Yersinia pestis, возбудителя чумы. Легко заключить, что именно смертельно опасная бактерия, присутствовавшая в их крови, скорее всего, привела к смерти обоих людей. А возможно, она же стала причиной и всего коллапса земледельческих культур Европы при переходе от каменного к бронзовому веку.

Собственные ДНК останков показали, что это были "чистые" европейцы каменного века, без примеси представителей ямной культуры, миграция которых на запад из прикаспийских и причерноморских степей вскоре приведет к глубоким переменам на континенте — и принесет чуму. Именно у них был найден до сих пор считавшийся самым древним штамм чумной палочки (4800 лет), и неудивительно, что они могли познакомить с ней Европу. Однако, судя по новым данным, ее эпидемии терзали местных жителей еще до появления мигрантов. Чума при этом могла сыграть ключевую роль, ослабив центрально-европейские неолитические сообщества земледельцев и облегчив их вытеснение пришельцами с востока.

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По словам Расмуссена и его соавторов, существовавшие на территории современных Румынии, Молдовы, Украины поселения с населением, достигавшим 10-20 тысяч, были многочисленны, но скученны и невероятно грязны. Животные жили бок о бок с людьми, а собиравшиеся тут же запасы привлекали орды грызунов. Все это могло служить идеальным инкубатором для развития эпидемии, которая вскоре по торговым путям распространилась по всей Европе, достигнув и Швеции. Около 5400 года поселения Центральной Восточной Европы опустели.

Подсчитано, что две ветви существующих сегодня штаммов Y. pestis выделились 5100 и 5300 лет назад. Однако геном штамма из шведского захоронения оказался древнее и принадлежал к отдельной ветви, отделившейся около 5700 лет назад. Соответственно, общий предок этих бактерий должен был существовать — и убивать людей — с еще более далекого времени, а уже в каменном веке процветало как минимум несколько отдельных штаммов. Точный момент появления чумы отодвигается еще дальше в прошлое — и по-прежнему остается загадкой.

Напомним, ранее ученые выяснили, что чума стала причиной падения могущественной империи.

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