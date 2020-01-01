Найдена могила матери Александра Македонского

Исследователь утверждает, что идентифицировал давно потерянную гробницу Олимпиады, матери Александра Великого. Но другие ученые скептически относятся к захоронению.

Археологи впервые обнаружили гробницу в 1850 году недалеко от греческого археологического памятника Пидна. С тех пор гробница периодически изучалась археологами. Недавно Афанасиос Бинтас, заслуженный профессор греческих исследований в университете Ниша в Сербии, исследовал гробницу и теперь говорит, что она использовалась для захоронения Олимпиады. Каменная гробница имеет длину 22 метра и содержит несколько камер. Архитектура гробницы позволила археологам датировать ее концом четвертого - началом третьего века до нашей эры. Поскольку гробница была ограблена в древние времена, внутри не было найдено ни тел, ни погребальных принадлежностей.

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Александр Великий завоевал огромную империю, простирающуюся от Македонии до Афганистана. После его смерти в 323 г. до н.э. его империя распалась, а его генералы и чиновники боролись за то, кто будет контролировать ее. Среди этого хаоса мать Александра Олимпиада была в Македонии, пытаясь защитить Александра IV (маленького сына Александра Великого) и мать мальчика Роксану, одну из жен Александра. Чиновник по имени Кассандр пытался получить власть в Македонии и, согласно древним историческим записям, пытался убить или похитить сына и жену Александра.

Войска, верные Олимпиаде, пытались победить Кассандра, но они были вынуждены сдаться после того, как у них закончилась еда во время осады Пидны в 316 г. до н.э. Вскоре после этой капитуляции Кассандр убил Олимпиаду. Затем в 309 году до нашей эры Кассандр убил Александра IV и Роксану.

Хотя исторические источники говорят, что Кассандр не позволил Олимпиаде надлежащим образом захоронить ее, Бинтас настаивает на своем утверждении, что ее останки были захоронены в этой сложной каменной гробнице. "Мертвая королева больше не представляла опасности для Кассандра", - сказал Бинтас. Гробница, вероятно, была более скромной постройкой во время захоронения; но в 288 г. до н.э., когда племянник Олимпиады Пирр стал царем Македонии, он расширил ее гробницу.

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По словам Бинтаса, большие размеры гробницы, ее возраст и близость к Пидне (где Олимпиада потерпела поражение) подтверждают утверждение, что это гробница Олимпиады. Надписи, найденные недалеко от гробницы, содержат строки, которые, кажется, упоминают гробницу Олимпиады, предполагая, что она, вероятно, находится поблизости, сказал он. Надписи были описаны ученым Чарльзом Эдсоном в 1949 году в журнале Hesperia и в настоящее время утеряны. Бинтас еще не опубликовал свои аргументы в академическом журнале.

Пять ученых, не связанных с исследованием, либо скептически отнеслись к этому утверждению, либо хотели получить дополнительную информацию об исследовании Бинтаса, прежде чем высказывать свое мнение.

"Еще слишком рано говорить [является ли это гробница Олимпиады], особенно на основании столь небольшого количества конкретных доказательств", - сказала Элизабет Карни, профессор гуманитарных наук в Университете Клемсона в Южной Каролине, которая провела обширное исследование. на Олимпиаде.

Ян Уортингтон, профессор древней истории Университета Маккуори в Сиднее, Австралия, выразил сомнения в том, что это могила Олимпиады. Древние источники, отметил Уортингтон, ясно показывают, что Кассандр не разрешал Олимпиаде надлежащее погребение; и поскольку Кассандр боялся восстаний, он бы запретил такую ​​гробницу, которую можно было бы использовать для сплочения противников Кассандра. К тому времени, когда Кассандр умер в 297 г. до н.э., со дня смерти Олимпиады прошло почти 20 лет; Уортингтон сказал, что сомневается, что к этому моменту кто-то возьмет на себя труд построить сложную гробницу.

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Кроме того, Уортингтон отмечает, что тот факт, что гробница большая, не означает, что тот, кто был похоронен в ней, был знатным человеком. На самом деле, сказал он, большая гробница может принадлежать любому, у кого достаточно богатства, чтобы построить ее. "Вы можете быть богатым, но не обязательно благородным", - сказал Уортингтон. Другая проблема заключается в том, что Олимпиада была родом из Эпира на северо-западе Греции. Уортингтон считает, что если бы кто-то захотел похоронить ее должным образом, они бы скорее привезли ее домой, в Эпир, чем похоронили бы рядом с тем местом, где она была убита.

Одна из сторонников заявления Бинтаса Лиана Сувальци нашла в 1990-х годах в оазисе Сива в Египте гробницу, которая, по ее мнению, принадлежит Александру Великому. Ее утверждение не получило поддержки среди ученых. В комментариях, опубликованных на веб-сайте Greek City Times, Сувальци прокомментировал заявление Бинтаса, сказав, что "меня впечатлил размер этой гробницы, из чего можно понять, что она, должно быть, принадлежала великому человеку".

Напомним, ранее сообщалось, что в Болгарии нашли золото семьи Александра Македонского.