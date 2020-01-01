Восстановлено лицо предполагаемого отца Тутанхамона

Останки, известные как KV 55, были найдены в 1907 году в Долине царей.

Лицо древнеегипетского фараона, который может быть отцом Тутанхамона, показали в форме цифровой реконструкции. Хотя это самая точная реконструкция человека на сегодняшний день, давние вопросы о его личности остаются без ответа.

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Его останки были найдены в 1907 году в египетской Долине царей в гробнице KV 55, всего в нескольких метрах от гробницы Тутанхамона. Спустя более чем столетие после открытия гробницы генетический анализ показал, что скелет внутри принадлежал биологическому отцу Тутанхамона, а другие улики в гробнице сказали археологам, что этим человеком был Эхнатон, который правил с 1353 г. до н.э. по 1335 г. до н.э. и был первым царем, который ввел монотеизм в Египте. Однако некоторые эксперты оспаривают эти выводы, утверждая, что истинная личность человека все еще не ясна.

Реконструкция, на создание которой ушли месяцы, была создана учеными из Центра судебной антропологии, палеопатологии и биоархеологии (FAPAB) на Сицилии. Они тесно сотрудничали с Сисеро Мораесом, 3D-криминалистом из Бразилии, который известен своими работами по реконструкции лиц из далекого прошлого. В отличие от предыдущих реконструкций лица KV 55, в новой модели отсутствуют волосы, украшения и другие украшения, чтобы "сосредоточить внимание на чертах лица этого человека", говорится в сообщении.

Лицевые мышцы и связки были смоделированы цифровым способом на черепе KV 55

Ученые использовали процесс реконструкции, называемый манчестерским методом, чтобы перенести лицо KV 55 в настоящее "из тени истории", - сказал Франческо Галасси, директор и соучредитель исследовательского центра FAPAB, доцент кафедры археологии в Университете Флиндерса в Австралии и адъюнкт-профессор судебной антропологии в Университете Великой Греции в Катандзаро в Калабрии, Италия.

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Во время этого процесса "лицевые мышцы и связки моделируются на модели черепа в соответствии с правилами анатомии", - сказал Галасси. "Поверх этого помещается кожа, а толщина ткани - это средние значения, которые были определены с научной точки зрения".

По словам Галасси, при создании реконструкции исследователи сослались на "огромный объем данных" для KV 55, включая записи предыдущих физических исследований черепа, подробные измерения, масштабированные фотографии и рентгеновские снимки скелета.

Эхнатон взошел на трон как Аменхотеп IV и принял свое новое имя, что означает "Слуга Атона" - египетского бога солнца - в начале его правления. Затем он начал демонтировать священство, которое служило пантеону божеств Египта, чтобы установить монотеистическое поклонение Атону.

Археологи нашли KV 55 в неукрашенной гробнице, на кирпичах которой были выгравированы магические заклинания с именем Эхнатона. В другом гробу и кувшинах - сосудах для мумифицированных органов - были останки женщины по имени Кия, которая была идентифицирована как наложница Эхнатона.

Когда археологи раскопали KV 55 в 1907 году, мумия рассыпалась в пыль. Сегодня остались только кости

KV 55 был мумифицирован, но сохранившаяся плоть распалась в руках экскаваторов, оставив только скелет. На основании предметов в гробнице и пола скелета некоторые археологи пришли к выводу, что он должен представлять Эхнатона. Однако анализ зубов и костей показал, что мужчина был моложе, чем ожидалось. По словам Галасси, ему было около 26 лет, когда он умер, тогда как записи показывают, что Эхнатон правил 17 лет и родил дочь в течение первого года своего правления.

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"Некоторые археологи склонны предполагать, что он начал свое правление в молодом возрасте, а не в детстве. По этой причине продолжаются попытки считать KV 55 старше, чем показывает фактическая анатомия", - сказал он.

Другие эксперты предположили, что KV 55 мог быть Сменхкаром, младшим братом Эхнатона, но есть мало доказательств того, что брат вообще существовал, сказал Галасси. Сегодня Сменхкаре чаще считается не реальным человеком, а вымышленной личностью королевы Нефертити, которая, возможно, приняла это имя, когда взошла на трон после смерти Эхнатона. По словам Галасси, это фактически исключит гипотезу "младшего брата" для KV 55.

Генетический анализ показал, что KV 55 был сыном Аменхотепа III и отцом Тутанхамона, что дает больше доказательств того, что он был Эхнатоном, согласно исследованию, опубликованному в 2010 году в журнале JAMA . Однако этот вывод также неоднозначен, поскольку генетические данные египетских мумий могут быть "осложнены" тем фактом, что кровосмешение между братьями и сестрами было обычной практикой в ​​королевских династиях, говорится в заявлении.

Напомним, ранее сообщалось, что сокровища Тутанхамона перевезут в музей у подножья пирамид Гизы.