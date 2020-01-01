Зарегистрирован первый случай пациента с двумя разными вариантами COVID-19

Это первый официально подтвержденный случай.

90-летний бельгийка, которая умерла от COVID-19 в марте, имела британский и южноафриканский штаммы одновременно, заявили исследователи на пресс-конференции в воскресенье.

Ее случай, который обсуждался в этом году на Европейском конгрессе по клинической микробиологии и инфекционным заболеваниям (ECCMID) в рамках бельгийского исследования, считается первым в своем роде.

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По сообщениям бельгийской телекомпании VRT, женщина, которая, как сообщается, не была вакцинирована, заболела в марте и лечилась в больнице недалеко от Брюсселя .

Неясно, как она заразилась, но ее врачи сказали, что она могла заразиться от двух разных людей, сообщает Reuters.

Хотя ее уровень кислорода изначально был стабильным, ее состояние очень быстро ухудшилось, и через пять дней она умерла.

Молекулярный биолог Анне Ванкеерберген сказала, что трудно сказать, сыграла ли коинфекция роль в быстром ухудшении состояния пациента.

“Оба этих варианта циркулировали в Бельгии в то время, поэтому женщина, вероятно, была одновременно инфицирована разными вирусами от двух разных людей“, - сказала она.

Ванкеерберген работает в больнице OLV в Бельгии, которая возглавляет исследования. Их выводы еще не отправлены в медицинский журнал для публикации.

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Хотя других опубликованных случаев подобных сопутствующих инфекций нет, исследователи считают, что этот случай показывает, что можно заразиться двумя вариантами COVID-19 одновременно. Ванкеерберген сказал, что это “явление, вероятно, недооценивается“.

Существует четыре варианта коронавируса, которые больше всего беспокоят экспертов по всему миру.

Вариант Delta, который пришел из Индии и более заразен, чем исходный вирус, в настоящее время вызывает большинство новых инфекций в Европе и Соединенных Штатах.

Напомним, ранее сообщалось, что ВОЗ придумала новые обозначения для коронавируса.