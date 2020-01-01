Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Зарегистрирован первый случай пациента с двумя разными вариантами COVID-19

Комментариев: 0
Это первый официально подтвержденный случай.
Сразу два типа коронавируса убили женщину
Сразу два типа коронавируса убили женщину
pixabay.com

90-летний бельгийка, которая умерла от COVID-19 в марте, имела британский и южноафриканский штаммы одновременно,  заявили исследователи на пресс-конференции  в воскресенье.

Ее случай, который обсуждался в этом году на Европейском конгрессе по клинической микробиологии и инфекционным заболеваниям (ECCMID) в рамках бельгийского исследования, считается первым в своем роде.

Читай также: Что происходит, когда люди заражаются сразу двумя штаммами COVID?

По сообщениям бельгийской телекомпании VRT, женщина, которая, как сообщается, не была вакцинирована, заболела в марте и лечилась в больнице недалеко от Брюсселя .

Неясно, как она заразилась, но ее врачи сказали, что она могла заразиться от двух разных людей,  сообщает Reuters.

Хотя ее уровень кислорода изначально был стабильным, ее состояние очень быстро ухудшилось, и через пять дней она умерла.

Молекулярный биолог Анне Ванкеерберген сказала, что трудно сказать, сыграла ли коинфекция роль в быстром ухудшении состояния пациента.

“Оба этих варианта циркулировали в Бельгии в то время, поэтому женщина, вероятно, была одновременно инфицирована разными вирусами от двух разных людей“, - сказала она. 

Ванкеерберген работает в больнице OLV в Бельгии, которая возглавляет исследования. Их выводы еще не отправлены в медицинский журнал для публикации.

Читай также: Распространенная мутация может сделать COVID-19 более восприимчивым к вакцине

Хотя других опубликованных случаев подобных сопутствующих инфекций нет, исследователи считают, что этот случай показывает, что можно заразиться двумя вариантами COVID-19 одновременно. Ванкеерберген сказал, что это “явление, вероятно, недооценивается“.

Существует четыре варианта коронавируса, которые больше всего беспокоят экспертов по всему миру.

Вариант Delta, который пришел из Индии и  более заразен, чем исходный вирус, в настоящее время вызывает большинство новых инфекций в Европе и Соединенных Штатах.

Напомним, ранее сообщалось, что ВОЗ придумала новые обозначения для коронавируса.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: коронавирус, штамм, COVID-19
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь