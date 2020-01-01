ВОЗ придумала новые обозначения для коронавируса

Чтобы избежать ярлыков, штаммы коронавируса будут называть не по странам, а по буквам.

Всемирная организация здравоохранения объявила в понедельник, что варианты COVID-19 должны обозначаться буквами греческого алфавита, чтобы избежать стигматизации стран, где они были впервые обнаружены .

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Новая система применяется к вызывающим озабоченность вариантам. Сейчас таких четыре.

“Они не заменят существующие научные названия, но призваны помочь в общественном обсуждении“, - сказала Мария Ван Керхове, технический руководитель ВОЗ по COVID-19.

В соответствии с новой системой рассматриваемые варианты получают следующие названия: так называемый ранее британский вариант B.1.1.7 становится Alpha; B.1.351, впервые обнаруженный в Южной Африке, становится Beta, а бразильский P.1 становится Gamma.

Так называемый индийский вариант B.1.617 разделен на подсети, из которых рассматриваемый вариант B.1.617.2 становится Delta. Вариант B.1.617.1 называется Kappa .

Помимо этих названий, для каждой мутации используются два других научных названия, а для описания одного и того же варианта использовались разные географические названия.

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Например, в Великобритании то, что другие страны называют британским вариантом, часто называют вариантом Кента - графством на юго-востоке Англии, где он был впервые обнаружен.

Цифровые названия, такие как B.1.1.7.2, по-прежнему будут использоваться в научных кругах для информации о мутации.

“Несмотря на то, что у них есть свои преимущества, эти научные названия трудно произносить и вспоминать, и они часто искажаются“, - говорится в заявлении ВОЗ.

“В результате люди часто прибегают к называнию вариантов по месту их обнаружения, что является стигматизирующим и дискриминационным. Чтобы избежать этого и упростить общение с общественностью, ВОЗ рекомендует национальным властям, средствам массовой информации и другим лицам применять эти новые ярлыки“.

Ни одна страна не должна подвергаться осуждению за обнаружение вариантов и сообщение о них.

ВОЗ уже несколько месяцев пытается придумать упрощенные названия для вариантов.

Греческий алфавит состоит из 24 букв, но пока нет плана, куда идти дальше, если они будут исчерпаны.

Напомним, ранее сообщалось, что выявлена новая опасность коронавируса.