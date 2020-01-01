Что происходит, когда люди заражаются сразу двумя штаммами COVID?

Ученые из Бразилии недавно сообщили, что два человека были одновременно инфицированы двумя разными вариантами SARS-CoV-2, вируса, вызывающего COVID-19.

Как выяснилось, это не повлияло на тяжесть болезни пациентов, и оба выздоровели, не нуждаясь в госпитализации.

Хотя это один из немногих таких случаев, зарегистрированных с SARS-CoV-2 - а исследование еще не опубликовано в научном журнале, - ученые наблюдали инфекции с несколькими штаммами с другими респираторными вирусами, такими как грипп.

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Это вызвало вопросы о том, как эти вирусы могут взаимодействовать с инфицированным человеком и что это может означать для создания новых вариантов.

Вирусы - хозяева эволюции, они постоянно мутируют и создают новые варианты с каждым циклом репликации. Селективное давление на хозяина, такое как наш иммунный ответ, также стимулирует эту адаптацию.

Большинство этих мутаций не окажут значительного влияния на вирус. Но те, которые дают вирусу преимущество, например, увеличивая его способность реплицироваться или уклоняться от иммунной системы, вызывают беспокойство и требуют тщательного наблюдения.

Возникновение этих мутаций связано с подверженным ошибкам механизмом репликации, который используют вирусы. РНК-вирусы, такие как грипп и гепатит С, генерируют относительно большое количество ошибок при каждой репликации. Это создает "квази-вид" вирусной популяции, скорее похожий на рой вирусов, каждый из которых имеет связанные, но неидентичные последовательности.

Взаимодействие с клетками-хозяевами и иммунной системой определяет относительную частоту отдельных вариантов, и эти сосуществующие варианты могут влиять на прогрессирование заболевания или эффективность лечения.

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По сравнению с другими РНК-вирусами, коронавирусы имеют более низкую частоту мутаций. Это потому, что они оснащены механизмом корректуры, который может исправить некоторые ошибки, возникающие во время репликации.

Тем не менее, есть доказательства вирусного генетического разнообразия у пациентов, инфицированных SARS-CoV-2.

Обнаружение нескольких вариантов у человека может быть результатом совместной инфекции различными вариантами или появлением мутаций у пациента после первоначального заражения.

Один из способов различить эти два сценария - сравнить последовательности вариантов, циркулирующих в популяции, с последовательностями у пациента.

В упомянутом выше бразильском исследовании идентифицированные варианты соответствовали различным линиям, которые были ранее обнаружены в популяции, что подразумевает коинфекцию двумя вариантами.

Эта коинфекция вызывает опасения по поводу того, что SARS-CoV-2 приобретает новые мутации еще быстрее.

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Это связано с тем, что коронавирусы также могут претерпевать большие изменения в своей генетической последовательности в результате процесса, называемого рекомбинацией. Когда два вируса заражают одну и ту же клетку, они могут обменивать большие части своих геномов друг с другом и создавать совершенно новые последовательности.

Это известное явление для РНК-вирусов . Новые варианты гриппа генерируются с помощью аналогичного механизма, называемого "перегруппировка". Геном вируса гриппа, в отличие от коронавируса, состоит из восьми сегментов или цепей РНК.

Когда два вируса заражают одну и ту же клетку, эти сегменты смешиваются и сопоставляются, создавая вирусы с новой комбинацией генов. Интересно, что свиньи могут быть инфицированы разными штаммами вирусов гриппа, и их называют "сосудами для смешивания", которые перетасовывают их в новые штаммы. Пандемический вирус H1N1 2009 возник в результате пересортировки вирусов гриппа человека, птиц и двух вирусов свиного гриппа.

В случае коронавирусов, которые содержат только одну цепь РНК в каждой вирусной частице, рекомбинация может происходить только между цепями РНК, полученными из одного или нескольких вирусов в одной и той же клетке.

Доказательства рекомбинации были обнаружены как в лаборатории, так и у пациента, инфицированного SARS-CoV-2, что позволяет предположить, что это может привести к созданию новых вариантов. Фактически, предполагается , что способность SARS-CoV-2 инфицировать человеческие клетки возникла в результате рекомбинации белка-шипа между близкородственными коронавирусами животных.

Важно отметить, что для этого требуется, чтобы два вируса заразили одну и ту же клетку. Даже если человек заражен несколькими вариантами, если они воспроизводятся в разных частях тела, они не будут взаимодействовать друг с другом.

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Действительно, это наблюдалось у пациентов, у которых в верхних и нижних дыхательных путях были обнаружены различные квазивиды коронавирусов, что позволяет предположить, что вирусы в этих участках не смешивались напрямую друг с другом.

Полученные до сих пор данные не предполагают, что заражение более чем одним вариантом приводит к более тяжелому заболеванию. И хотя это возможно, было зарегистрировано очень мало случаев коинфекции.

В настоящее время более 90 процентов случаев заражения в Великобритании вызваны вирусом B117 - так называемым вариантом Кента. При такой высокой распространенности одного варианта в популяции сопутствующие инфекции маловероятны.

Тем не менее, мониторинг этого ландшафта позволяет ученым отслеживать появление этих новых вызывающих озабоченность вариантов, понимать любые изменения в их передаче или эффективности вакцины и реагировать на них.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые обнаружили загадочно скрытый "ген в гене" SARS-CoV-2.