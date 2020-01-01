Новое ископаемое: Найдено крупнейшее наземное млекопитающие

И это предок носорога.

Череп возрастом 26,5 миллионов лет, найденный на северо-западе Китая, был идентифицирован как еще один вымерший вид гигантского носорога, одного из крупнейших млекопитающих, когда-либо бродивших по земле.

Окаменелость удивительно хорошо сохранилась, и после тщательного анализа ученые назвали ее Paraceratherium linxiaense. Это шестой вид этого рода безрогих носорогов, обнаруженным в Евразии.

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Трудно определить точный размер зверя только по его черепу, но другие окаменелости Paraceratherium предполагают, что эти существа когда-то стояли на четырех удивительно тощих ногах на высоте плеча около 4,8 метра, что примерно соответствует размеру самого большого современного жирафа. Сегодня рост современных носорогов составляет всего два метра.

Тем не менее, именно масса зверя выделяет его как настоящего наземного монстра. Хотя отсутствие полных окаменелостей затрудняет точное определение, оценки варьируются от 11 до 20 тонн - примерно столько же, сколько у трех-пяти африканских слонов вместе взятых.

Судя по черепу этого большого парня, исследователи полагают, что P. linxiaense может быть самым большим гигантским носорогом в своем роде (хотя команда не дает никаких объективных размеров).

Череп гигантского носорога P. linxiaense по сравнению с ученым Тао Дэн

По сравнению с другими найденными окаменелостями гигантских носорогов, недавно обнаруженный вид имеет относительно короткий носовой хобот и длинную шею с более глубокой носовой полостью.

Вместе эти черты больше напоминают гигантского носорога P. lepidum, который был обнаружен в Казахстане и других регионах северо-западного Китая. Другой вид, обитающий южнее, называется P. bugtiense, он меньше по размеру и имеет более мелкую носовую полость.

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По следам окаменелостей ученые полагают, что гигантские носороги когда-то мигрировали с Монгольского нагорья на северо-запад Китая и Казахстана, а затем в Пакистан, вероятно, через Тибет.

В каждом месте вид, похоже, стал очень специализированным по отношению к окружающей среде, что привело к разветвлению различных видов в олигоцене между 34 и 23 миллионами лет назад.

Филогенетический анализ группы помещает P. linxiaense где-то в середине этого перехода, прямо перед тем, как гигантские носороги пересекли Тибет.

Возможно, в это время на Тибетском плато была мозаика из лесов и открытых ландшафтов. В такой среде у гигантских носорогов не было бы проблем с обнаружением огромного количества листьев и куста, которые им, вероятно, приходилось есть, чтобы поддерживать свою массивную структуру.

“Эти открытия повышают вероятность того, что гигантский носорог мог пройти через Тибетский регион до того, как превратился в возвышенное плато, которым оно является сегодня“, - предполагает группа ученых.

примерный размер P. transouralicum (третий слева) по сравнению с размером человека, других крупных млекопитающих и динозавра Patagotitan mayorum Тао Дэн

“Оттуда он, возможно, достиг индийско-пакистанского субконтинента в эпоху олигоцена, где были обнаружены другие экземпляры гигантских носорогов“.

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Сегодня носороги известны своими рогами (возможно, даже слишком), но на самом деле потребовалось время, чтобы эти доисторические придатки эволюционировали. У большинства предков носорогов их нет. На самом деле, в течение долгого времени ранние носороги напоминали тапиров, которые сами напоминали диких кабанов с коротким хоботом.

Парацератерии - это подсемейство суперсемейства Rhinocerotoidea, к которому принадлежат современные носороги. В течение 11 миллионов лет их гигантские тени падали на Землю, от далекого севера Монголии до Пакистана. Никто не знает, что с ними случилось в конце.

Напомним, ранее сообщалось, что в Малайзии умер последний самец суматранского носорога.

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