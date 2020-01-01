Эпоха палеолита: Как жили древние люди

Как появились древние люди, чем они занимались и что ели? Попробуем ответить на эти вопросы.

Древний каменный век, более известный как палеолит, был самым длинным периодом в истории или, вернее, предыстория человеческих существ. На этом этапе возникли и эволюционировали наиболее важные виды гоминидов в развитии человечества - от тех, кто использовал первые орудия труда, до нашего вида.

Это началось около 2,85 миллиона лет назад, а это означает, что в палеолите не только родился первый Homo Habilis, но и был домом для первого представителя нашего вида, Homo Sapiens. Среди прочего, он стал свидетелем открытия огня, а также строительства первых хижин.

Вот почему палеолит - один из важнейших периодов предыстории, он столь же обширен, сколь и интересен.

Что такое палеолит

Так выглядели наши предки Flickr

Этимологически слово «палеолит» означает «древний каменный век» и характеризуется именно использованием и изготовлением орудий из камней, а также расселением первых гоминидов (древних людей) из саванн древней Восточной Африки по остальному миру.

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Палеолит начался около 2,85 миллиона лет назад и достиг кульминации всего около 10 000 лет назад, когда были развиты сельское хозяйство, животноводство, одомашнивание некоторых животных и, в определенной степени, гончарство.

Чтобы лучше изучить и понять палеолит, он был разделен на три периода, а именно:

Нижний палеолит, в котором жили австралопитеки, Homo Habilis и Homo Erectus (от 2,85 миллиона до 127 тысяч лет назад)

Средний палеолит, в котором жил Homo Neanderthalensis (от 127 000 до 40 000 лет назад)

Верхний палеолит, в котором жил Homo Sapiens (от 40 000 до 10 000 лет назад)

Важность огня

Как древние люди добывали огонь Flickr

Одним из наиболее важных факторов в доисторические времена было открытие огня, которое позволило этим людям увеличить свои шансы на выживание. Огонь работал как источник тепла, что позволяло ему противостоять очень холодному климату, а также отгонять хищников.

Хотя неизвестно, как был изобретен огонь, предполагается, что его стали использовать почти 2 миллиона лет назад и возник он в результате стихийного бедствия, удара молнии или, возможно, вулканического взрыва. Представить себе, как был открыт огонь во время палеолита, хотя и непростая задача, чрезвычайно интересно.

Питание древних людей

Как добывали еду древние люди Flickr

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Люди древнего каменного века были собирателями, падальщиками и, в меньшей степени, охотниками. Считается, что они были неуклюжими охотниками кочевого характера, они строили крайне ненадежные укрытия, собирали еду, дрова для поддержания огня, а в некоторых случаях они создавали определенные укрытия, также очень простые.

Со временем у мужчин улучшаются способности адаптироваться к окружающей среде. На протяжении многих лет они совершенствовали свою технику охоты, строительства и изготовления инструментов.

Изготовление и использование инструмента

Каменные орудия Flickr

Исследователи предполагают, что первые орудия, сделанные из камня, использовались древними людьми как метательные снаряды, а также как молот для удара, но позже они обнаружили, что, когда эти камни были разбиты, они могли получить более мелкие и острые части. Этот край позволял им наносить раны и порезы, с помощью которых они могли легко резать различные элементы.

Используя эти камни, люди могли охотиться, ранить и резать свою добычу, а также снимать шкуры с животных и затем использовать их по-разному. Однако использование каменных орудий, как и многие медленные разработки того времени, не произошло в одночасье.

Напротив, это был длительный процесс, насчитывающий тысячи лет и различных этапов или периодов палеолита.

Быт древних людей

Как жили древние люди Flickr

Научное сообщество считает, что первыми прямыми предками людей были австралопитеки, хотя есть недавние свидетельства существования двух других двуногих видов: Ardipithecus ramidus (3,2 миллиона лет назад) и даже раньше, Ardipithecus kadabba (около 5,8 миллиона лет назад).

Австралопитеки населяли три региона Африки: центр континента (современный Чад), Восточную Африку (среди прочего, Эфиопию, Танзанию и Кению), а также юг (Южная Африка).

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Ближе к первым людям, Homo Habilis были первыми, кто вырезал камень для изготовления инструментов, которые также возникли в Африке почти 2 миллиона лет назад, хотя точно неизвестно где. Во всяком случае, первые окаменелости этого вида были найдены там, где сейчас находится Танзания.

И Australopithecus, и Homo Habilis были в основном собирателями фруктов и овощей, корнеплодов, клубней, семян и коры, которыми они питались. Им еще не удалось разработать эффективный метод охоты, однако они ловили насекомых, грызунов и других мелких животных. В других случаях они питались мертвыми животными, которых все еще можно было есть.

Именно Homo Habilis действительно начинает делать первые шаги в эволюции человечества как такового. Хотя он меньше по размеру, чем его предки, его череп имеет большое значение, его мозг больше, и к тому времени он позволяет формулировать огромные инновации.

Образцы Homo Habilis, такие как Homo Erectus, населявшие различные области Азии между 1,6 и 300 000 лет назад, изготавливали каменные и костяные инструменты (такие как ножи, наконечники и копатели) и создавали конструкции для различных целей, складывая небольшие камни.

Жизнь людей среднего палеолита

Реконструкция предка современного человека Flickr

В период среднего палеолита появился ближайший вымерший родственник человека Homo Neanderthalensis. Они населяли Европу и некоторые районы Юго-Западной и Центральной Азии 200 000 и 28 000 лет назад.

К тому времени эти существа во многих отношениях заметно эволюционировали. И охота, и рыболовство получили большое развитие, даже охота на крупных животных. Им удалось справиться с огнем, построить укрытия, изготовить гораздо более сложные инструменты, изготовить и использовать более эффективные пальто.

Другой интересной особенностью Homo Neanderthalensis является то, что они хоронили своих мертвецов, создавали для них символы и украшения, делали им подношения и т. Д. Этот вид проявил невиданное ранее поведение и заложил основы эволюции, которой больше не будет конца.

Образ жизни древних людей

Чем занимались древние люди Flickr

Наиболее значительным событием верхнего палеолита является появление Homo Sapiens, нашего вида. После различных климатических изменений, произошедших 200 000 лет назад в Африке, и после исчезновения видов Homo Neanderthalensis и Homo Floresiensis, появился вид, который мы знаем как человека.

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Homo sapiens - единственный вид, который все еще выживает и с тех пор научился преодолевать любые трудности, с которыми сталкивался. Он последний человек палеолита.

В завершение поста хочется пригласить вас посмотреть действительно увлекательный фильм. Речь идет о Битве за огонь - французском фильме, снятом в 1981 году на основе имеющихся к тому времени знаний об эволюции людей и видов, живших в палеолите.

Хотя в фильме представлены некоторые ошибки в отношении того, что на самом деле произошло, он может оказаться большим подспорьем для лучшего понимания жизни людей эпохи палеолита. Хорошим упражнением может быть выяснение ошибок в фильме, который в любом случае является отличным формирующим и чрезвычайно интересным фильмом.

Но если вы далеки от этой темы — смотрите разбор фильма от палеонтолога.

Напомним, ранее сообщалось, что неандертальцы могли говорить как люди.

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