Умер последний в мире самец белого носорога

Носорога пришлось усыпить из-за болезни.

Судана – так звали носорога – поймали 43 года назад в Судане. Сначала его перевезли в чешский зоопарк, но из-за недостаточного финансирования в 2009 году перевели в кенийский заповедник Ол Педжета (Ol Pejeta). В понедельник Судана из-за ухудшавшегося состояния здоровья усыпили сотрудники заповедника.

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Несколько недель назад Судан заразился инфекцией, которая поразила его ноги. Все это время сотрудники заповедника боролись за его жизнь, но в конце концов приняли решение усыпить животное.

“Судан запомнится своей удивительной судьбой. В 1970-х он избежал вымирания, отправившись в зоопарк Dvůr Králové. Он внес значительный вклад в сохранение вида: благодаря ему на свет появились две самки“, - написали в Twitter заповедника.



Работники заповедника также заметили, что генетический материала Судана сохранен и будет использоваться для дальнейшего оплодотворения. Поскольку Судан был последним самцом, единственным способ сохранения вида остается искусственное оплодотворение.

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Белый носорог – крупнейший представитель семейства носорогов. Сегодня существует два подвида белых носорогов: южный и северный. Оба находятся на грани вымирания из-за браконьеров. В прошлом году сотрудники заповедника Ол Педжета привлекли внимание людей с помощью социальных сетей: профиль носорога появился в приложении Tinder. Работники говорили, что сделали это не ради шутки, а чтобы привлечь финансирование к экстракорпоральному оплодотворению.