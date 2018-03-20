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Умер последний в мире самец белого носорога

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Носорога пришлось усыпить из-за болезни.
Умер последний белый носорог
Умер последний белый носорог

Судана – так звали носорога – поймали 43 года назад в Судане. Сначала его перевезли в чешский зоопарк, но из-за недостаточного финансирования в 2009 году перевели в кенийский заповедник Ол Педжета (Ol Pejeta). В понедельник Судана из-за ухудшавшегося состояния здоровья усыпили сотрудники заповедника.

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Несколько недель назад Судан заразился инфекцией, которая поразила его ноги. Все это время сотрудники заповедника боролись за его жизнь, но в конце концов приняли решение усыпить животное. 

“Судан запомнится своей удивительной судьбой. В 1970-х он избежал вымирания, отправившись в зоопарк Dvůr Králové. Он внес значительный вклад в сохранение вида: благодаря ему на свет появились две самки“, - написали в Twitter заповедника.
 
Работники заповедника также заметили, что генетический материала Судана сохранен и будет использоваться для дальнейшего оплодотворения. Поскольку Судан был последним самцом, единственным способ сохранения вида остается искусственное оплодотворение.

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Белый носорог – крупнейший представитель семейства носорогов. Сегодня существует два подвида белых носорогов: южный и северный. Оба находятся на грани вымирания из-за браконьеров. В прошлом году сотрудники заповедника Ол Педжета привлекли внимание людей с помощью социальных сетей: профиль носорога появился в приложении Tinder. Работники говорили, что сделали это не ради шутки, а чтобы привлечь финансирование к экстракорпоральному оплодотворению.

Умер последний в мире самец белого носорога
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Теги: белый носорог, носорог, вымирание
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Комментариев (1)
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Пролисок    20.03.2018, 12:14
Оценка:  0
Пролисок
Такие умные природозащитенцы)) А почему бы ранее,при его здоровье ,не взять чистого семени у последнего белого самца носорога?Тем более,что живы две его самки?
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