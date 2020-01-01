Ведущий ученый предупредил о необратимом переломном моменте в Арктике

Глобальное потепление нанесло сокрушительный удар по Арктике.

Переломный момент для необратимого глобального потепления, возможно, уже наступил, предупредил во вторник ученый, возглавлявший крупнейшую в истории экспедицию в Арктику.

"Исчезновение летнего морского льда в Арктике - одна из первых наземных мин на этом минном поле, один из переломных моментов, который мы начинаем, когда слишком далеко заходим в потепление", - сказал Маркус Рекс. "И можно по существу спросить, не наступили ли мы еще на эту мину и уже не засчитали начало взрыва".

Рекс возглавил крупнейшую в мире экспедицию к Северному полюсу, в которой приняли участие 300 ученых из 20 стран.

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Экспедиция вернулась в Германию в октябре после 389 дней дрейфа через Арктику, привезя домой разрушительные доказательства умирающего Северного Ледовитого океана и предупреждения о безледном лете всего через десятилетия.

Экспедиция стоимостью 140 миллионов евро также вернула 150 терабайт данных и более 1000 образцов льда.

Подводя итоги своих первых результатов, Рекс сказал, что ученые обнаружили, что арктический морской лед отступал "весной 2020 года быстрее, чем с момента появления рекордов", и что "распространение морского льда летом было лишь вдвое меньше, чем десятилетия назад".

Толщина льда была вдвое меньше, а температура была на 10 градусов выше, чем во время экспедиции на Фраме, предпринятой исследователями и учеными Фритьофом Нансеном и Ялмаром Йохансеном в 1890-х годах.

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Из-за меньшей площади морского льда океан мог поглощать больше тепла летом, что, в свою очередь, означало, что формирование ледяного покрова осенью происходило медленнее, чем обычно.

"Только оценка в ближайшие годы позволит нам определить, сможем ли мы сохранить круглогодичный арктический морской лед с помощью жесткой защиты климата или мы уже прошли этот важный переломный момент в климатической системе", - добавил Рекс, призывая к быстрым действиям, чтобы остановить потепление.

В соответствии с Парижским соглашением 2015 года мировые лидеры согласились принять меры по ограничению глобального потепления значительно ниже 2 градусов Цельсия, предпочтительно до 1,5 градусов Цельсия, по сравнению с доиндустриальными уровнями.

Стефани Арндт, которая специализируется на физике морского льда, сказала, что "было больно осознавать, что мы, возможно, последнее поколение, которое может побывать в Арктике, где летом все еще есть морской ледяной покров".

"Этот морской ледяной покров постепенно сокращается, и он является важным жизненным пространством для белых медведей", - сказал Арндт, рассказывая о наблюдениях за тюленями и другими животными в полярной среде обитания.

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Данные, собранные во время экспедиции, включали показания атмосферы, океана, морского льда и экосистем. Ожидается, что в период с 2021 по 2023 год будет опубликовано несколько сотен научных публикаций с анализом результатов.

Во время экспедиции ученые установили четыре места для наблюдений на морском льду в радиусе до 40 километров вокруг корабля миссии Polarstern (Полярная звезда).

Среди собранных данных были пробы воды из-подо льда для изучения растительного планктона и бактерий и лучшего понимания того, как морская экосистема функционирует в экстремальных условиях.

Практически непрерывно в течение года измерялось более 100 параметров.

Обилие информации будет способствовать разработке моделей, которые помогут предсказать, как могут выглядеть волны тепла, проливные дожди или штормы через 20, 50 или 100 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что новое потепление превратит четверть Земли в пустыню.

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