Обнаружены останки обреченной арктической экспедиции
9 июля 1845 года Джон Грегори, инженер океанской экспедиции в Арктику, написал письмо своей жене Ханне со стоянки в Гренландии.
Это был последний раз, когда его семья слышала что-то от Грегори, который вместе со 128 другими членами экспедиции оказался в ловушке во льдах Арктики. Теперь, используя ДНК его потомков, исследователи идентифицировали останки Грегори. Он стал первым опознанным из злополучной экспедиции.
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В мае 1845 года 129 офицеров и экипаж под командованием сэра Джона Франклина отправились из Англии на двух кораблях - HMS Erebus и HMS Terror - для исследования Северо-Западного прохода, соединяющего Атлантический и Тихий океаны через канадскую Арктику.
Полярной экспедиции суждено было стать самой смертоносной в истории.
Катастрофа случилась, когда в сентябре 1846 года корабли оказались в ловушке в канадской Арктике у острова Кинг-Уильям; часть экипажа погибла, застряв на корабле. Но 105 членов экипажа выжили благодаря припасам корабля и в конце концов решили покинуть корабль, согласно заявлению Университета Ватерлоо.
Последним известным сообщением была короткая записка от 25 апреля 1848 года, которая позже была найдена в каменной пирамиде на острове рядом с кораблями, что указывало на намерение исследователей оставить свои корабли и двинуться на юг, к торговому посту на материке. Все они погибли, не уйдя очень далеко.
После катастрофы археологи обнаружили останки десятков исследователей, разбросанных в этом районе, большинство из которых находились на острове Кинг-Уильям, вдоль запланированного пути эвакуации. Хотя историкам известны имена тех, кто находился на борту кораблей, ни один из скелетов не был идентифицирован. На сегодняшний день ученым удалось извлечь ДНК у 27 участников экспедиции.
В новом исследовании ученые впервые определили, что ДНК, взятая из образцов зубов и костей одного из трех останков, найденных в заливе Эребус, на юго-западном берегу острова Кинг-Уильям, принадлежит инженеру Джону Грегори, который плавал под парусом на борту HMS Erebus.
Соответствующая ДНК была получена от одного из живых потомков Грегори, пра-пра-правнука, который живет в Порт-Элизабет, Южная Африка, и носит то же имя - Джонатан Грегори.
Идентификация делает историю исследователя Грегори более ясной, чем все остальные: он выжил в течение трех лет на замороженном во льду корабле и умер примерно в 47 милях (75 км) к югу в заливе Эребус при попытке к бегству.
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"То, что останки Джона Грегори были идентифицированы первым с помощью генетического анализа, - это невероятный день для нашей семьи, а также для всех тех, кто заинтересован в злополучной экспедиции Франклина", - сказал прапрапраправнук Грегори в заявлении. "Вся семья Грегори чрезвычайно благодарна всей исследовательской группе за их самоотверженность и упорный труд, который так важен для открытия кусочков истории, которые так долго были заморожены во времени".
Исследователи, в свою очередь, были благодарны семье Грегори за предоставленные образцы ДНК и рассказ об истории своей семьи, говорится в заявлении соавтора исследования Дугласа Стентона, адъюнкт-профессора антропологии в Университете Ватерлоо. "Мы хотели бы призвать других потомков участников экспедиции Франклина связаться с нашей командой, чтобы узнать, можно ли использовать их ДНК для идентификации других 26 человек".
Результаты были опубликованы 28 апреля в журнале Polar Record.
Напомним, ранее сообщалось, что раскрыта тайна исчезновения полярной экспедиции Франклина.
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