Обнаружены останки обреченной арктической экспедиции

Экспедиция погибла в XIX веке.

Останки Джона Грегори и двух других участников экспедиции находятся в этой памятной пирамиде в заливе Эребус Университет Ватерлоо

9 июля 1845 года Джон Грегори, инженер океанской экспедиции в Арктику, написал письмо своей жене Ханне со стоянки в Гренландии.

Это был последний раз, когда его семья слышала что-то от Грегори, который вместе со 128 другими членами экспедиции оказался в ловушке во льдах Арктики. Теперь, используя ДНК его потомков, исследователи идентифицировали останки Грегори. Он стал первым опознанным из злополучной экспедиции.

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В мае 1845 года 129 офицеров и экипаж под командованием сэра Джона Франклина отправились из Англии на двух кораблях - HMS Erebus и HMS Terror - для исследования Северо-Западного прохода, соединяющего Атлантический и Тихий океаны через канадскую Арктику.

Полярной экспедиции суждено было стать самой смертоносной в истории.

Катастрофа случилась, когда в сентябре 1846 года корабли оказались в ловушке в канадской Арктике у острова Кинг-Уильям; часть экипажа погибла, застряв на корабле. Но 105 членов экипажа выжили благодаря припасам корабля и в конце концов решили покинуть корабль, согласно заявлению Университета Ватерлоо.

Реконструкция лица Джона Грегори, первого исследователя из катастрофической экспедиции Франклина 1845 года, чьи останки были опознаны Университет Ватерлоо

Последним известным сообщением была короткая записка от 25 апреля 1848 года, которая позже была найдена в каменной пирамиде на острове рядом с кораблями, что указывало на намерение исследователей оставить свои корабли и двинуться на юг, к торговому посту на материке. Все они погибли, не уйдя очень далеко.

После катастрофы археологи обнаружили останки десятков исследователей, разбросанных в этом районе, большинство из которых находились на острове Кинг-Уильям, вдоль запланированного пути эвакуации. Хотя историкам известны имена тех, кто находился на борту кораблей, ни один из скелетов не был идентифицирован. На сегодняшний день ученым удалось извлечь ДНК у 27 участников экспедиции.

В новом исследовании ученые впервые определили, что ДНК, взятая из образцов зубов и костей одного из трех останков, найденных в заливе Эребус, на юго-западном берегу острова Кинг-Уильям, принадлежит инженеру Джону Грегори, который плавал под парусом на борту HMS Erebus.

Соответствующая ДНК была получена от одного из живых потомков Грегори, пра-пра-правнука, который живет в Порт-Элизабет, Южная Африка, и носит то же имя - Джонатан Грегори.

Соавтор исследования Дуглас Стентон раскапывает останки другого исследователя, найденного вместе с останками Джона Грегори, но личность которого еще не установлена Университет Ватерлоо

Идентификация делает историю исследователя Грегори более ясной, чем все остальные: он выжил в течение трех лет на замороженном во льду корабле и умер примерно в 47 милях (75 км) к югу в заливе Эребус при попытке к бегству.

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"То, что останки Джона Грегори были идентифицированы первым с помощью генетического анализа, - это невероятный день для нашей семьи, а также для всех тех, кто заинтересован в злополучной экспедиции Франклина", - сказал прапрапраправнук Грегори в заявлении. "Вся семья Грегори чрезвычайно благодарна всей исследовательской группе за их самоотверженность и упорный труд, который так важен для открытия кусочков истории, которые так долго были заморожены во времени".

Исследователи, в свою очередь, были благодарны семье Грегори за предоставленные образцы ДНК и рассказ об истории своей семьи, говорится в заявлении соавтора исследования Дугласа Стентона, адъюнкт-профессора антропологии в Университете Ватерлоо. "Мы хотели бы призвать других потомков участников экспедиции Франклина связаться с нашей командой, чтобы узнать, можно ли использовать их ДНК для идентификации других 26 человек".

Результаты были опубликованы 28 апреля в журнале Polar Record.

Напомним, ранее сообщалось, что раскрыта тайна исчезновения полярной экспедиции Франклина.