Организм воспринимает фастфуд как опасную инфекцию

По крайней мере, у мышей.

Согласно исследованию на мышах, проведенному в 2018 году, иммунная система может реагировать на диету быстрого питания во многом так же, как и на бактериальную инфекцию, что поднимает новые вопросы о том, насколько вредны для нашего здоровья регулярные походы бургерные и пиццерии.

Было показано, что мыши, получавшие эквивалент "западной диеты" с высоким содержанием насыщенных жиров, сахара и соли в течение месяца, без каких-либо свежих фруктов, овощей или клетчатки, увеличивали количество иммунных клеток в их крови. так же, как если бы они были поражены микробной инфекцией.

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Более того, это агрессивное состояние тревоги, которое вызывает фаст-фуд, может сохраняться в течение длительного времени, заявила международная группа исследователей, - это основано на недавних исследованиях того, как наша иммунная система может запоминать аспекты прошлых сражений, в которых они сражались.

"Нездоровая диета привела к неожиданному увеличению количества определенных иммунных клеток в крови мышей, особенно гранулоцитов и моноцитов" , - сказала Анетт Крайст из Боннского университета в Германии.

Эти белые кровяные тельца указали ученым на определенные гены, которые были активированы диетой мышей, гены, содержащие клетки-предшественники - типы клеток, ответственные за создание армии иммунных клеток.

Этот генетический след имеет значение, потому что ранее было обнаружено, что именно эти клетки-предшественники обладают своего рода памятью в борьбе с биологической атакой.

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Другими словами, как только организм начал реагировать на диету быстрого приготовления, возврата к режиму здорового питания может быть недостаточно, чтобы полностью отменить изменения, и это имеет некоторые последствия для нашего общего состояния здоровья.

Действительно, когда через месяц мыши вернулись к своей обычной зерновой диете, воспаление исчезло, но генетическое перепрограммирование, которое делало мышей более чувствительными к будущей атаке, осталось.

"Только недавно было обнаружено, что врожденная иммунная система имеет форму памяти", - сказал один из исследователей Эйке Латц из Боннского университета. "После инфекции защитные силы организма остаются в состоянии тревоги, чтобы быстрее отреагировать на новую атаку".

Обычно такую ​​реакцию вызывает инфекция, но здесь она была эквивалентом фаст-фуда для мышей. Это означает, что воспаление и связанные с ним проблемы, такие как диабет II типа, могут быть легче спровоцированы в будущем.

На данный момент у нас есть доказательства этого только у мышей, даже если животные выбраны из-за их генетического сходства с людьми.

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Если в нашем организме происходит такая же реакция, то это еще одно свидетельство связи между нездоровой диетой и проблемами со здоровьем, такими как диабет II типа, ожирение и проблемы с сердцем, говорят исследователи.

Ученые также определили "датчик фаст-фуда" внутри иммунных клеток на основе обследований 120 мышей. Сигнальная система, называемая инфламмасомой NLRP3, похоже, является той, которая ожидает такого изменения диеты, хотя мы еще не понимаем, как она работает.

По словам исследователей, это еще один предупреждающий знак, что, несмотря на снижение количества смертельных инфекций и вирусов, мы компенсируем эти улучшения здоровья плохим питанием и отсутствием физических упражнений.

"Таким образом, эти результаты имеют важное значение для общества", - сказал Латц. "Основы здорового питания должны стать гораздо более важной частью образования, чем они есть сейчас".

"У детей есть выбор, что им есть каждый день. Мы должны дать им возможность принимать осознанные решения в отношении своих диетических привычек".

Напомним, ранее сообщалось, что фастфуд повлиял на эволюцию птиц.