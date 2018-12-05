Фастфуд повлиял на эволюцию птиц

Человеческая еда повлияла на появление новых видов птиц.

Научный сотрудник Университета штата Массачусетс (США) Луис де Леон (Luis De León) утверждает, что питание птиц некачественной человеческой едой влияет на естественный отбор, что способствует формированию новых видов в дикой природе. Полученные данные, опубликованные в журнале Evolutionary Applications, утверждают, что на первый взгляд безвредная подкормка птиц может изменить ход эволюции знаменитых дарвиновских зябликов на Галапагосах.

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Галапагосские вьюрки, или зяблики (Darwin's finches), славятся тем, что вдохновили Чарльза Дарвина на его работы по эволюции. Их общий предок прибыл на Галапагос около двух миллионов лет назад, и с тех пор зяблики Дарвина превратились более чем в десяток признанных видов, различающихся по размеру тела, форме клюва и поведению.

Де Леон и его коллеги нашли в изолированных естественных условиях на острове Санта-Крус два вида вьюрковых с разным размером клюва. Когда они провели те же измерения в соседнем, населенном людьми районе, различия между размерами клюва у видов отсутствовали. Сопоставив эти результаты с данными, собранными другими исследователями в 1970-х, ученые обнаружили, что изменения произошли за последние 40-50 лет. Они предположили, что это может иметь отношение к урбанизации и увеличивающемуся населению в этом регионе — в частности, к появлению новых продуктов питания у людей.

Используя обычные лотки для яиц, наполненные натуральными семенами и нечистыми пищевыми продуктами, кукурузой и рисом, исследователи убедились, что зяблики действительно питаются человеческой пищей, выявив их предпочтения путем взвешивания пищи до и после питания птичек.

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Зяблики, живущие в городской местности, почти исключительно питаются человеческой едой, предпочитая ее своему естественному рациону. Когда эксперимент повторялся в изолированном от людей месте, зяблики игнорировали эти лотки. Это указывает на то, что продолжающаяся урбанизация на Галапагосах разрушает экологические различия.

"Зяблики меняют свою диету на человеческую нездоровую пищу. Мы знаем, что разнообразие видов этих птиц зависит от рациона. Все три или четыре вида наземных зябликов в городских районах на острове Санта-Крус, похоже, сошлись на одной и той же любви к фастфуду. Если это так, давление отбора, которое естественным образом удерживало бы их друг от друга, может ослабиться, что, в свою очередь, способно привести к краху адаптивной радиации зябликов", — объясняет Де Леон.

Исследователи также обнаружили сильное влечение к человеческой пище у птиц на EG Beach — расположенном в 12 километрах от города Пуэрто-Айора небольшом ненаселенном участке, который популярен у туристов. Это говорит о том, что поведение человека, а не плотность населения в регионе, может считаться основным фактором предпочтений в питании у птиц, расширяя последствия урбанизации.

Теперь, когда исследователи знают, что зяблики меняют свой рацион на вредную человеческую пищу, они хотят заняться изучением последствий фактической эволюции видов на этом острове. Группа тех же ученых вернется на Галапагосские острова в январе и займется генетическим анализом, изучая вопрос о возможном увеличении потока генов между четырьмя видами наземного зяблика. Теперь, когда птицы потребляют одну и ту же еду, исследователи хотят знать, продолжат ли они скрещиваться.

Напомним, ранее стало известно, почему птицы никогда не сталкиваются друг с другом.