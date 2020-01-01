Красота дикой природы: Лучшие работы Nature TTL Photographer of the Year 2021

Посмотри на фото лауреатов и участников конкурса.

Названы победители конкурса Nature TTL Photographer of the Year 2021, на которых был выделен потрясающий набор изображений, демонстрирующих разнообразие и эксцентричность дикой природы во всей красе.

Главный приз достался потрясающему снимку орангутана, карабкающегося по дереву на Борнео.

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Среди других ярких моментов - танцующие в пыли щенки диких собак и несколько невероятных насекомых крупным планом.

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Канадский фотограф Томас Виджаян получил главный приз в номинации "Фотограф года Nature TTL 2021", опередив более 8000 других работ с ярким изображением большого орангутана, который, похоже, был снят, смотрящим вверх, в небо. Скорее, Виджаян сам масштабировал дерево, чтобы запечатлеть фон, состоящий из безмятежного водоема, предлагающего кристально чистое отражение, создавая в высшей степени уникальное изображение, которое заслужило аплодисменты жюри.

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Среди других впечатляющих снимков победителей и финалистов различных категорий - изображение пары щенков диких собак, играющих в пыли в Южной Африке, сделанное фотографом Бенсом Мате, который отслеживал животных в течение пяти недель.

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На одном из изображений категории "Маленький мир", получившем высокую оценку, изображен желудевой долгоносик, расправляющий крылья, когда он готовится к взлету, а на другом изображена одинокая оса, уносящая недавно пойманную добычу, бедную ничего не подозревающую медоносную пчелу.

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В категории "Пейзаж" можно найти и невероятные кадры, такие как эти волшебные цвета шотландских вод на закате, сделанные фотографом Луиджи Руопполо.

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Смотри подборку самых интересных работ конкурса:

Напомним, ранее сообщалось, что Sony World Photography Awards выбрало самые необычные фото года.