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Дикая красота: Названы победители конкурса Nature Photographer Of The Year

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Посмотри на красивые фотографии животных, растений и пейзажей.

Объявлены победители ежегодного конкурса фотографии Nature Photographer Of The Year. Этот конкурс посвящен красоте фотографии природы. Победитель получает главный приз в размере €3000, а также другие отличные денежные призы и классное фотооборудование.

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Церемония награждения состоялась на ежегодном фото-фестивале Nature Talks. Следующий конкурс начнется 1 декабря и завершится 1 мая. Изображения победителей также будут показаны на фотовыставке на фестивале, а затем будут путешествовать по Нидерландам, Бельгии и Франции. 

В этом году организаторы получили более 14 тысяч снимков из 73 стран мира. 

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Теги: фото, животные, конкурс
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