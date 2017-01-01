Лягушка, зебра и геккон: Лучшие фото дикой природы 2018 года

Подведены итоги конкурса на лучший снимок дикой природы.

Королевское общество биологов на днях представило широкой публике фотографии авторов, победившие в номинациях “Лучший фотограф“ и “Лучший молодой фотограф“ 2018 года.

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Тема состязания — Patterns in Nature, то есть узоры, которые можно встретить в дикой природе. Авторы были практически не ограничены в своей фантазии: к их услугам был весь великолепный спектр разнообразия окружающего мира, от микроорганизмов до пятен на шкуре животных и оперении птиц.

Всего любители и профессионалы прислали на конкурс более 2500 фотографий, при этом число участников перевалило за 900. Победителем в номинации “Молодой фотограф года“ стал 17-летний Джек Оливер из Девона — ему принадлежит восхитительная фотография леопардового геккона.

Леопардовый геккон rsb.org.uk

А вот “Фотографом года“ стал Роберт Бруннер. На его работе можно увидеть сплетения следов, оставленных личинками на сброшенной осенней листве. Фотография была сделана в лесу в долине Юкон, Канада.

Cплетения следов, оставленных личинками на сброшенной осенней листве rsb.org.uk

Смотри также фото остальных участников-финалистов:

Напомним, ранее были подведены итоги конкурса Wildlife Photography.