Новая иммунотерапия помогает избавиться от рака изнутри

Одна из хитрых уловок рака заключается в манипулировании иммунными клетками хозяина для защиты опухолей вместо борьбы с ними. Но теперь исследователи из Массачусетской больницы общего профиля (MGH) снова изменили ситуацию, превратив эти клетки обратно в убийц рака.

В честной борьбе между иммунной системой и раком иммунная система в большинстве случаев побеждала. Но с раком борются при помощи ряда хитрых уловок, чтобы одержать верх. Чтобы способствовать собственному росту, рак создает вокруг себя собственную микросреду, которая поглощает питательные вещества и ослабляет иммунный ответ в этой области.

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Один из самых коварных способов сделать это - перехватить функцию иммунных клеток, называемых регуляторными Т-клетками (Treg). Обычно эти клетки играют важную роль в защите иммунной системы от атаки собственных клеток организма, что может привести к аутоиммунным заболеваниям. Но некоторые виды рака выборочно пропускают Treg-клетки в свое микроокружение, где они затем борются с другими иммунными клетками, которые убивают опухоль.

Итак, в новом исследовании исследователи перевернули эту точку зрения на рак. Они нашли способ преобразовать эти Treg-клетки в Т-клетки, борющиеся с опухолью, которые не только помогают разрушать опухоли изнутри, но и позволяют другим иммунным клеткам вмешиваться.

"Среди элементов микросреды опухоли мы использовали преимущественное накопление Treg в глиобластоме путем терапевтического изменения их функции - стратегии, известной как перепрограммирование, - чтобы заставить их убивать раковые клетки, а не защищать их", - говорит Ракеш Джайн, ведущий автор исследования. "Поскольку Tregs, уже присутствующие в этих опухолях, можно перепрограммировать, эта стратегия не зависит от дополнительного набора противоопухолевых иммунных клеток - еще одного частого препятствия на пути успешной иммунотерапии опухолей головного мозга".

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Команда протестировала эту технику на мышах с глиобластомой человека, трудноизлечимой формой рака мозга с низкой выживаемостью. Они использовали антитело под названием αGITR, которое работало над перепрограммированием защищающих от рака Treg в эффекторные Т-клетки CD4, борющиеся с раком. Это было подкреплено существующими лекарствами, называемыми блокаторами иммунных контрольных точек (ICB), которые помогают усилить действие иммунной системы.

И, конечно же, время выживания у мышей было увеличено. В некоторых случаях опухоли не только были полностью уничтожены, но и, когда ученые позже повторно вводили раковые клетки мышам, их иммунная система все еще была настроена на борьбу с ними.

Как бы многообещающе ни звучало исследование, важно помнить, что эти результаты пока получены только на мышах и не обязательно распространяются на людей. Дальнейшее тестирование может открыть новые возможности для использования иммунотерапии для лечения рака мозга, который традиционно плохо реагировал на этот метод.

Напомним, ранее сообщалось, что лекарство от опасного вида рака нашли в иммунитете человека.