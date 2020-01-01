Лекарство от опасного вида рака нашли в иммунитете человека

Новое исследование позволит создать новый тип лекарств.

Одно из лучших средств против рака, возможно, было внутри нас - наша собственная иммунная система. Иммунотерапия включает в себя усиление иммунной системы, чтобы лучше искоренить рак, и теперь исследователи из EPFL обнаружили новую хитрую тактику, которую использует болезнь, и предложили способ ее преодоления.

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Ученые исследовали неходжкинскую лимфому (НХЛ), опасный тип рака, который начинается в лимфатических узлах и приводит к тому, что В-клетки иммунной системы выходят из-под контроля.

Исследователи обнаружили, что белок под названием катепсин S был мутирован и чрезмерно активирован у большого числа пациентов с НХЛ. Этот белок разрезает другие белки на фрагменты, которые затем выступают в качестве посредника между раковыми клетками и иммунными клетками.

"Когда катепсин S активен, раковые клетки взаимодействуют с иммунными клетками, называемыми CD4 + T-клетками, которые помогают опухоли расти, в то время как они поддерживают дистанцию ​​с CD8 + T-клетками, которые атакуют и убивают опухоль", - говорит Эли Дейли. со-ведущий автор исследования.

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Таким образом, исследователи проверили, что произойдет без катепсина S. В лаборатории они сконструировали клетки, в которых отсутствовал ген, кодирующий белок, и обнаружили, что он полностью перевернул распространение опухоли. Вместо того, чтобы привлекать клетки CD4 + и отталкивать клетки CD8 +, рак делал обратное, вызывая CD8 +, который продолжал атаковать болезнь.

Команда говорит, что это происходит из-за процесса, называемого антигенной диверсификацией. По сути, создаются различные белковые фрагменты, которые помогают иммунным клеткам выслеживать и уничтожать раковые клетки.

С этим новым пониманием исследователи говорят, что могут быть разработаны лекарства для ингибирования катепсина S в качестве потенциального лечения НХЛ и других типов рака.

"Мы считаем, что катепсин S может представлять важную терапевтическую цель", - говорит Элиза Ориккио, ведущий автор исследования. "Стимуляция диверсификации антигенов является привлекательной терапевтической стратегией для повышения иммуногенности опухоли и усиления реакции на иммунотерапию при лимфоме, но, возможно, также при опухолях других типов".

Исследование было опубликовано в журнале Cancer Cell.

Напомним, ранее сообщалось, что биологи создали вирус, атакующий раковые клетки.