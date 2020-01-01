Крупнейшее генетическое исследование раскрыло ключи к здоровому старению

Исследование среди долгожителей показало, что нужно для долгой жизни.

В наиболее подробном геномном исследовании, когда-либо проводившемся с участием людей старше 100 лет, исследователи сосредоточили внимание на нескольких конкретных генетических характеристиках, которые, по-видимому, обеспечивают защиту от возрастных заболеваний. Варианты генов, улучшающие процессы репарации ДНК, были особенно заметны в этой когорте пожилых людей.

Если вы хорошо питаетесь, часто занимаетесь спортом и избегаете пагубных пороков, у вас есть все основания надеяться на долгую и здоровую жизнь. Конечно, многие возрастные заболевания кажутся почти неизбежными, независимо от того, настигают ли они вас в 80 или 90 лет. Но некоторые люди демонстрируют склонность к очень долгой жизни и ведут здоровый образ жизни после 100 лет.

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Исследования показали, что у людей старше 100 лет проявляются исключительно здоровые признаки старения. Они реже попадали в больницу в более раннем возрасте и, кажется, избегали многих возрастных заболеваний, с которыми большинство людей борются в возрасте 80 или 90 лет, таких как болезни сердца или нейродегенерация.

Это новое исследование представляет собой всестороннее исследование 81 долгожителей (старше 105 лет) и старожилов (старше 110 лет). Исследователи также сопоставили эту когорту с группой здоровых, географически сопоставимых субъектов в возрасте старше 60 лет. Задача состояла в том, чтобы генетически отличить этих в целом здоровых людей в возрасте около 60 лет от чрезвычайно здоровых пожилых людей.

В когорте старше ста лет обычно выявлялись пять конкретных генетических изменений, сосредоточенных вокруг двух генов, называемых STK17A и COA1.

STK17A, как известно, участвует в процессах ответа на повреждение ДНК. С возрастом механизмы восстановления ДНК в организме становятся менее эффективными. Накопленные повреждения ДНК, как известно, ответственны за некоторые признаки старения, поэтому повышенная экспрессия STK17A может способствовать здоровому старению, сохраняя процессы восстановления ДНК в пожилом возрасте.

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Также было обнаружено снижение экспрессии COA1 у пожилых людей. Этот ген играет роль в коммуникации между ядром клетки и митохондриями.

"Предыдущие исследования показали, что восстановление ДНК является одним из механизмов, позволяющих увеличить продолжительность жизни у разных видов", - объясняет старший автор нового исследования Кристина Джулиани. "Мы показали, что это верно и для людей, и данные свидетельствуют о том, что естественное разнообразие в люди, достигшие последних десятилетий жизни, отчасти связаны с генетической изменчивостью, которая дает долгожителям особую способность эффективно управлять клеточными повреждениями на протяжении их жизни".

Исследователи также обнаружили, что у сверх долгожителей обнаружен неожиданно низкий уровень мутаций соматических генов, которые мы все обычно накапливаем по мере взросления. Непонятно, почему эти пожилые люди избегали возрастного экспоненциального роста, обычно наблюдаемого при таких мутациях.

"Наши результаты показывают, что механизмы репарации ДНК и низкое бремя мутаций в определенных генах являются двумя центральными механизмами, которые защищают людей, достигших предельного долголетия, от возрастных заболеваний", - говорит Клаудио Франчески, другой старший автор исследования.

Напомним, ранее сообщалось, что был найден самый простой секрет долголетия.