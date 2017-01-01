В крови долгожителей нашли клетки-убийцы

Такие клетки успешно боролись с опухолями.

Людей-долгожителей на свете не так много, как может показаться. Удивительные скопления очень-очень-очень старых людей в тех или иных местах объясняется не столько каким-то особым образом жизни или близостью к природе, сколько разными статистическими погрешностями или неточными данными в книгах записи актов гражданского состояния, или же просто обманом. Тем не менее, среди нас всё-таки встречаются люди, у которых всё в порядке с документами и которым по этим документам оказывается больше ста, а то и больше ста десяти лет.

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Разумеется, было интересно узнать, какие биологические особенности есть у очень старых людей. Но изучать их непросто: во-первых, как мы только что сказали, трудно найти достоверного долгожителя, во-вторых, человек всё-таки должен согласиться, чтобы его исследовали, и сам он должен быть для этого достаточно здоров, в-третьих, людей в очень-очень преклонном возрасте в любом случае не очень много, и тут возникает вопрос, насколько статистически значимы могут быть полученные результаты исследования.

Тем не менее, сотрудники японского Института физико-химических исследований RIKEN сумели найти семь человек старше 110 лет, согласившихся на анализ крови. Анализы этих суперстариков сравнивали с анализами ещё пяти людей в возрасте от 50 до 80 с лишним лет. Из крови тех и других выловили несколько десятков тысяч иммунных клеток, у которых проверили активность генов – чтобы понять, чем занята та или иная клетка, к какому классу она относится и какова доля разных клеточных классов в зависимости от возраста человека.

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Главное, что удалось обнаружить авторам работы – что у тех, кому больше 110 лет, в крови много совершенно особых клеток, которых называют цитотоксическими Т-хелперами. Обычные Т-лимфоциты хелперы сами никого не убивают, они только регулируют активность других иммунных клеток, в том числе и синтезирующих антитела В-лимфоцитов, и цитотоксических Т-лимфоцитов, которые уничтожают раковые клетки и клетки, поражённые вирусами. Однако не так давно оказалось, что среди Т-хелперов есть такие, которые могут сами убивать опухолевые клетки и клетки с вирусами внутри. Поначалу считалось, что эти новоявленные убийцы – лишь исследовательский артефакт, что они появляются в культурах иммунных клеток, которые живут в лабораторных питательных средах. Но потом «Т-хелперов-киллеров» нашли и в их естественной среде, то есть в живом организме.

Обычно их не очень много: в статье в PNAS говорится, что у тех участников исследования, чей возраст был от 50 до 80 с лишним, «Т-хелперов-киллеров» было всего 2,8% от всех Т-хелперов. А вот у суперстариков, чей возраст превышал 110 лет, доля «Т-хелперов-киллеров» среди Т-хелперов достигала в среднем 25%. Можно предположить, что иммунные «помощники-убийцы» помогали стареющему организму вовремя избавляться, например, от опухолевых клеток и тем самым продлевали ему жизнь. Но пока неизвестно, действительно ли эти иммунные клетки помогли дожить до очень преклонного возраста, или же мы видим результат каких-то других процессов, которые продлили жизнь и попутно вот таким образом сказались на иммунитете. Возможно, ответ мы узнаем, когда лучше поймём роль цитотоксических Т-хелперов в человеческом организме.