Телескоп Хаббл показал гигантскую звезду на грани уничтожения

Звезда находится в созвездии Эта Киля.

Фотография, которая была выпущена в честь 31-летия космического телескопа Хаббл, - еще один невероятно мощный снимок, на который мы можем смотреть часами.

На нем изображена гигантская сверхяркая звезда AG Эта Киля, находящаяся на расстоянии 20000 световых лет от Земли, в фазе, которая делает ее светящейся голубой переменной (LBV) - где массивные звезды, подобные этой, проходят через тысячи лет нестабильности и изменчивости.

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Примерно в 70 раз больше и примерно в 1 миллион раз ярче нашего Солнца, AG Эта Киля борется сама с собой, пытаясь избежать полного уничтожения. С гравитацией, толкающей внутрь, и излучением, выходящим наружу на почти невообразимых уровнях, звезда достигает точек давления, где ее внешние слои взрываются, как показано на изображении.

То, что вы можете увидеть вокруг AG Киля, - это гигантская туманность, расширяющаяся оболочка из газа и пыли, шириной около пяти световых лет - это такое же расстояние, как от нашей планеты до Альфы Центавра, нашей следующей ближайшей звезды.

Это конкретное извержение произошло несколько тысяч лет назад. Вы можете увидеть как красный материал, который представляет собой светящийся газообразный водород с примесью газообразного азота, так и синий материал, представляющий собой сгустки пыли, вытолкнутые из звезды.

Звездные ветры удаляются от звезды со скоростью около 1 миллиона километров в час, в конечном итоге догоняя кружащийся материал и выталкивая его в космос. В верхнем левом углу фотографии вы можете увидеть более размытую область красного цвета, через которую прорвались звездные ветры.

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Синие фигуры, похожие на головастиков, представляют собой скопления пыли, которые специально вылеплены ветром. Благодаря Хабблу и тому, как он может улавливать видимый и ультрафиолетовый свет над земной атмосферой, мы можем увидеть все это во всех деталях.

Вспышки, подобные этой, будут происходить несколько раз в течение жизни LBV, и в этом случае предполагается, что AG Эта Киля вытолкнула объем материала, который в 10 раз превышает массу нашего Солнца.

Эти впечатляющие шоу происходят, когда звезда вот-вот развалится: сбросив все эти внешние слои, LBV может снова сжаться и стать стабильной ... по крайней мере, на некоторое время. Эти звезды живут всего несколько миллионов лет (а не 10 миллиардов лет, как наше Солнце).

Напомним, ранее сообщалось, что телескоп Хаббл заснял галактику в необычном ракурсе.