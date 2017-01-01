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Телескоп Хаббл заснял галактику в необычном ракурсе

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Галактика NGC 1032 видна только ребром.
NGC 1032
NGC 1032
spacetelescope.org

Орбитальный телескоп Хаббл, несмотря на почтенный возраст (более четверти века), продолжает радовать великолепными снимками просторов Вселенной.

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На этот раз Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало изображение галактики с обозначением NGC 1032. Она находится в созвездии Кита на расстоянии приблизительно 100 миллионов световых лет от нас.

NGC 1032 - это спиральная галактика. Такие объекты имеют внутри диска яркие рукава звёздного происхождения, которые почти логарифмически простираются из балджа - яркой центральной части.

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Однако на представленном снимке спиральную структуру галактики увидеть невозможно. Дело в том, что объект запечатлен с ребра. На снимке галактика выглядит как довольно толстая полоса с яркой вспышкой посередине.

Нужно отметить, что на фотографии запечатлены и другие спиральные галактики, располагающиеся под различными углами к NGC 1032. У некоторых из них довольно хорошо просматривается характерная структура с рукавами. 

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Теги: Хаббл, телескоп, фото
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