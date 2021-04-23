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SpaceX впервые отправила астронавтов на МКС на б/у ракете

Комментариев: 3
Ракету и капсулу использовали второй раз.
Запуск Falcon 9 с экипажем
Запуск Falcon 9 с экипажем
NASA

SpaceX запустила свой третий экипаж на Международную космическую станцию в пятницу на уже запускавшейся ракете и космическом корабле. Миссия Crew-2, первая с участием европейца, стартовала из Космического центра Кеннеди во Флориде в 12:49 .

Crew Dragon вышел на орбиту через несколько минут и мчится, чтобы догнать МКС примерно за 23 с половиной часа.

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Ранее астронавты Томас Песке из Франции, американцы Шейн Кимбро и Меган МакАртур и Акихико Хошиде из Японии вышли в своих костюмах, чтобы попрощаться со своими семьями.

Затем они сели на три белых Tesla в качестве стартовой площадки - новая традиция, заложенная SpaceX, владелец которой Илон Маск также появился. 

На номерных знаках машин написано “переработать“, “повторно использовать“ и “уменьшить“ в знак того, что и ракета-носитель Falcon 9, и капсула Crew Dragon были задействованы в предыдущих миссиях.

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Полеты на повторно используемых транспортных средствах были ключевой целью партнерства NASA с частным сектором по сокращению затрат.

Накануне Песке опубликовал в Твиттере фотографию космического квартета, отдыхающего на пляже перед своим путешествием.

“Наши друзья на @Space_Station ждут, что мы появимся, и мы не хотим опаздывать. Они даже недавно установили мою спальню и буквально заправили мою кровать. Такие милые хозяева!“ - добавил он.

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SpaceX уже в третий раз отправляет людей на МКС в рамках своего многомиллиардного контракта с NASA в рамках программы Commercial Crew Program. 

Напомним, первая миссия была запущена в мае прошлого года и положила конец девяти годам использования американских ракет для полетов к МКС после завершения программы Space Shuttle.

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Теги: Crew-2, SpaceX, NASA, МКС
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  23.04.2021, 15:12
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гость
гость (аноним) 23.04.2021, 14:40

Чмо схронное, "калибры" даже с Каспийского моря до Куива за пол часа долетят чтоб генштаб и зраду подравнять с уровнем грунта.А на подлете к цели они вообще до 1км/сек разгоняются. Спиймаешь?
гость  (аноним)  23.04.2021, 15:05
Оценка:  0
гость
Хоxляцкая падаль не в курсе что Союзы к МКС летят3ч03мин?А эти собираются 23,5часа догонять...
И кстати как понять это:и положила конец девяти годам использования американских ракет для полетов к МКС
Я че-то не вкурил-списикс разве не американский?
гость  (аноним)  23.04.2021, 14:40
Оценка:  +1
гость
А в это время, моцковитская падаль, играет в войнушку, возле границы с Украиной! Но нихера сделать не может! Не получается - За два дня, до Киева!
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