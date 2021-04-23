SpaceX впервые отправила астронавтов на МКС на б/у ракете

Ракету и капсулу использовали второй раз.

SpaceX запустила свой третий экипаж на Международную космическую станцию в пятницу на уже запускавшейся ракете и космическом корабле. Миссия Crew-2, первая с участием европейца, стартовала из Космического центра Кеннеди во Флориде в 12:49 .

Crew Dragon вышел на орбиту через несколько минут и мчится, чтобы догнать МКС примерно за 23 с половиной часа.

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Ранее астронавты Томас Песке из Франции, американцы Шейн Кимбро и Меган МакАртур и Акихико Хошиде из Японии вышли в своих костюмах, чтобы попрощаться со своими семьями.

Затем они сели на три белых Tesla в качестве стартовой площадки - новая традиция, заложенная SpaceX, владелец которой Илон Маск также появился.

На номерных знаках машин написано “переработать“, “повторно использовать“ и “уменьшить“ в знак того, что и ракета-носитель Falcon 9, и капсула Crew Dragon были задействованы в предыдущих миссиях.

Liftoff of Falcon 9 and Dragon! pic.twitter.com/g6Oi8qwU2Y — SpaceX (@SpaceX) April 23, 2021

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Полеты на повторно используемых транспортных средствах были ключевой целью партнерства NASA с частным сектором по сокращению затрат.

Накануне Песке опубликовал в Твиттере фотографию космического квартета, отдыхающего на пляже перед своим путешествием.

“Наши друзья на @Space_Station ждут, что мы появимся, и мы не хотим опаздывать. Они даже недавно установили мою спальню и буквально заправили мою кровать. Такие милые хозяева!“ - добавил он.

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SpaceX уже в третий раз отправляет людей на МКС в рамках своего многомиллиардного контракта с NASA в рамках программы Commercial Crew Program.

Напомним, первая миссия была запущена в мае прошлого года и положила конец девяти годам использования американских ракет для полетов к МКС после завершения программы Space Shuttle.