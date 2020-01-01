Медики: COVID-19 передается исключительно воздушно-капельным путем

В новой обзорной статье, опубликованной в The Lancet, представлены 10 основных научных причин, почему SARS-CoV-2, вирус, вызывающий COVID-19, преимущественно распространяется по воздуху.

Исследование добавляет к растущему хору экспертов, утверждающих, что доказательства воздушно-капельной передачи "неопровержимы", и чем раньше мировые органы здравоохранения признают это, тем скорее могут быть реализованы более эффективные меры для лучшей защиты населения.

Возможно, одна из самых громких дискуссий за последние 12 месяцев была связана с тем, как именно большинство людей заражаются COVID-19. Поскольку пандемия распространилась по всему миру в начале 2020 года, большинство экспертов в области общественного здравоохранения считали, что SARS-CoV-2 в основном распространяется воздушно-капельным путем.

Читай также: Распространенная мутация может сделать COVID-19 более восприимчивым к вакцине

Это убеждение основывалось на традиционном бинарном соотношении между капельной и аэрозольной передачей вируса. Размер аэрозольных частиц классически определяется размером менее 5 микрометров (мкм). Они могут оставаться в воздухе в течение продолжительных периодов времени и могут преодолевать значительные расстояния от источника.

С другой стороны, респираторные капли представляют собой более крупные частицы, которые часто выбрасываются из источника при кашле или чихании. Эти частицы падают на землю за секунды и обычно не перемещаются дальше шести футов (1,8 м) от источника.

Общее предположение с начала прошлого года заключалось в том, что SARS-CoV-2 в основном распространяется через респираторные капли, и это привело к рекомендациям общественного здравоохранения, в которых были рекомендованы основные меры, такие как социальное дистанцирование, мытье рук и частая чистка поверхностей. Однако по мере продвижения 2020 года все больше и больше тематических исследований представляли сценарии, при которых большое количество людей было инфицировано в результате сверхраспространения, несмотря на то, что они находились на значительном расстоянии от источника вируса.

Читай также: У 76% переболевших COVID-19 еще долго остаются стойкие симптомы

В новом обзоре, опубликованном в The Lancet под руководством Триш Гринхалг из Оксфордского университета, утверждается, что существуют последовательные и убедительные доказательства того, что SARS-CoV-2 преимущественно передается воздушным путем. Исследователи представили 10 потоков доказательств за последний год, которые в подавляющем большинстве подтверждают эту гипотезу. В обзоре также утверждается, что воздушно-капельная передача этого нового вируса основана на ошибочных и устаревших моделях передачи вируса.

Оценка ссылается на большой объем доказательств за последние 12 месяцев, включая многочисленные тематические исследования, документирующие передачу вируса на большие расстояния между людьми в соседних номерах отелей и сверхраспространение событий в помещениях, которые нельзя объяснить капельной передачей. Исследователи утверждают, что частицы размером до 100 мкм, как известно, остаются взвешенными в воздухе в течение длительных периодов времени, а старое фиксированное определение аэрозольных частиц размером менее 5 мкм привело к недопониманию того, как распространяется SARS-CoV-2.

"Ошибочное предположение о том, что передача через непосредственную близость подразумевает наличие крупных респираторных капель или фомитов, исторически использовалось на протяжении десятилетий для отрицания передачи туберкулеза и кори воздушно-капельным путем", - пишут исследователи в своем исследовании. "Это стало медицинской догмой, игнорируя прямые измерения аэрозолей и капель, которые выявляют такие недостатки, как подавляющее количество аэрозолей, образующихся при дыхательной деятельности, и произвольная граница в размере частиц 5 мкм между аэрозолями и каплями вместо правильной границы 100 мкм".

Читай также: Ученые выяснили, почему мужчины хуже переносят Covid-19

Исследователи далеко не одиноки в своем призыве к повсеместному признанию передачи SARS-CoV-2 воздушным путем. В начале февраля редакторы престижного научного журнала Nature подвергли критике органы здравоохранения и Всемирную организацию здравоохранения за то, что они не смогли эффективно сообщить о преобладании воздушно-капельной передачи.

В редакционной статье признается, что распространение COVID-19 по воздуху растет, и в то же время предлагаются постоянные рекомендации по дезинфекции поверхностей и другим мерам предотвращения передачи капель, которые вводят в заблуждение общественность и приводят к огромным инвестициям в дорогостоящие меры по дезинфекции, которые отвлекают ресурсы от таких мер, как улучшение вентиляция в помещениях.

"Отсутствие ясности в отношении рисков, связанных с фомитами, - по сравнению с гораздо большим риском, связанным с передачей по воздуху - имеет серьезные последствия", - пишут редакторы журнала. "Люди и организации продолжают уделять приоритетное внимание дорогостоящим усилиям по дезинфекции, когда они могли бы вкладывать больше ресурсов, чтобы подчеркнуть важность масок и изучить меры по улучшению вентиляции. Последнее будет более сложным, но может иметь большее значение".

Напомним, ранее сообщалось, что обнаружен неожиданный симптом коронавируса.