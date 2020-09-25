Ученые выяснили, почему мужчины хуже переносят Covid-19

Все дело в хромосомах.

Y-хромосома отвечает и за белок в клетках bibleap.com

Новый свет проливается на малоизвестную роль генов Y-хромосомы, специфичных для мужчин, которая может объяснить, почему мужчины страдают от различных заболеваний, включая Covid-19, иначе, чем женщины.

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Результаты были опубликованы в этом месяце в научных отчетах профессора Университета Монреаля Кристиана Дешеппера, директора исследовательского подразделения экспериментальной сердечно-сосудистой биологии Монреальского института клинических исследований.

"Наше открытие позволяет лучше понять, как мужские гены в Y-хромосоме позволяют мужским клеткам функционировать иначе, чем женские клетки", - сказал Дешеппер, ведущий автор исследования, который также является доцентом Университета Макгилла.

"В будущем эти результаты могут помочь пролить свет на то, почему некоторые заболевания по-разному протекают у мужчин и женщин".

Каждый человек имеет 23 пары хромосом, включая одну пару половых хромосом. В то время как женщины несут две половые хромосомы X, мужчины несут одну X и одну Y-хромосому. Эта мужская хромосома несет гены, которых нет у женщин. Хотя эти мужские гены экспрессируются во всех клетках тела, их единственная подтвержденная роль на сегодняшний день по существу ограничивается функциями половых органов.

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В своем исследовании Дешеппер провел генетическую манипуляцию, которая инактивировала два мужских гена на Y-хромосоме, изменив несколько сигнальных путей, которые играют важную роль в определенных функциях клеток неполового органа. Например, в условиях стресса некоторые из затронутых механизмов могут влиять на то, как клетки сердца человека защищаются от агрессии, такой как ишемия (снижение кровоснабжения) или механический стресс.

Кроме того, исследование показало, что эти мужские гены выполняют свои регуляторные функции необычным образом по сравнению с механизмами, обычно используемыми большинством других генов на неполовых хромосомах. Таким образом, вместо специфической активации определенных генов прямым действием на уровне генома Y-хромосома, по-видимому, влияет на клеточные функции, воздействуя на продукцию белка.

Открытие этих различий в функциях может частично объяснить, почему функции генов мужской Y-хромосомы до сих пор недостаточно изучены, сказал Дешеппер.

Самцы отличаются от самок проявлением, тяжестью и последствиями большинства заболеваний. Недавний пример этой двойственности - Covid-19, смертность от которого у мужчин вдвое выше, чем у женщин.

Напомним, ранее сообщалось, что в хромосомах человека нашли необычную ДНК.