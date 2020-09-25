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Ученые выяснили, почему мужчины хуже переносят Covid-19

Комментариев: 11
Все дело в хромосомах.
Y-хромосома отвечает и за белок в клетках
Y-хромосома отвечает и за белок в клетках
bibleap.com

Новый свет проливается на малоизвестную роль генов Y-хромосомы, специфичных для мужчин, которая может объяснить, почему мужчины страдают от различных заболеваний, включая Covid-19, иначе, чем женщины.

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Результаты были опубликованы в этом месяце в научных отчетах профессора Университета Монреаля Кристиана Дешеппера, директора исследовательского подразделения экспериментальной сердечно-сосудистой биологии Монреальского института клинических исследований.

"Наше открытие позволяет лучше понять, как мужские гены в Y-хромосоме позволяют мужским клеткам функционировать иначе, чем женские клетки", - сказал Дешеппер, ведущий автор исследования, который также является доцентом Университета Макгилла.

"В будущем эти результаты могут помочь пролить свет на то, почему некоторые заболевания по-разному протекают у мужчин и женщин".

Каждый человек имеет 23 пары хромосом, включая одну пару половых хромосом. В то время как женщины несут две половые хромосомы X, мужчины несут одну X и одну Y-хромосому. Эта мужская хромосома несет гены, которых нет у женщин. Хотя эти мужские гены экспрессируются во всех клетках тела, их единственная подтвержденная роль на сегодняшний день по существу ограничивается функциями половых органов.

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В своем исследовании Дешеппер провел генетическую манипуляцию, которая инактивировала два мужских гена на Y-хромосоме, изменив несколько сигнальных путей, которые играют важную роль в определенных функциях клеток неполового органа. Например, в условиях стресса некоторые из затронутых механизмов могут влиять на то, как клетки сердца человека защищаются от агрессии, такой как ишемия (снижение кровоснабжения) или механический стресс.

Кроме того, исследование показало, что эти мужские гены выполняют свои регуляторные функции необычным образом по сравнению с механизмами, обычно используемыми большинством других генов на неполовых хромосомах. Таким образом, вместо специфической активации определенных генов прямым действием на уровне генома Y-хромосома, по-видимому, влияет на клеточные функции, воздействуя на продукцию белка.

Открытие этих различий в функциях может частично объяснить, почему функции генов мужской Y-хромосомы до сих пор недостаточно изучены, сказал Дешеппер.

Самцы отличаются от самок проявлением, тяжестью и последствиями большинства заболеваний. Недавний пример этой двойственности - Covid-19, смертность от которого у мужчин вдвое выше, чем у женщин.

Напомним, ранее сообщалось, что в хромосомах человека нашли необычную ДНК.

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Теги: COVID-19, Y-хромосома, хромосома, хромосома У
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Комментариев (11)
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Woodbrother    26.09.2020, 13:08
Оценка:  +22
Woodbrother
mfevvxer 26.09.2020, 07:35 Оценка: -5

Плохи дела у вас на вашей вонючей на россии. Можно даже так сказать - совсем плохи дела, распрощались вы окончательно с мозгами
mfevvxer    26.09.2020, 07:35
Оценка:  -27
mfevvxer
Среди наших свидорасов пошла инфа что полное оскопление даёт 100% гарантию что коронавирус не пристанет,решив что это баба...Поэтому свидоры начали массово сносить под корень всё лишнее в междуножной области,в надежде спастись...
zirka2006    26.09.2020, 09:27
Оценка:  +24
zirka2006
Бумеранг тобі по яйцям!
Shaab    26.09.2020, 12:07
Оценка:  +22
Shaab
Якось Ви дивно їх називаєте... Спочатку був "народ Донбасу", потім "трактористи і шахтарі", які танки в шахтах викопували разом з боєзапасом і екіпажами, далі "попочленці"... тепер от - "свідораси".
Кость  (аноним)  26.09.2020, 07:15
Оценка:  +2
Кость
Мудбразина, а ищё лишняя хромосома способствовала тому, что в Расее уже 2 реальных вакцины от ковида.
И ваще: заткнуло б ты свою пасть в день очередной трагедии! Пусть земля будет пухом бедным ребятам под Харьковом.
Яроcлав    26.09.2020, 00:39
Оценка:  +17
Яроcлав
Тёлок послушать, так мужчины всё хуже переносят и умирают быстрее, потому что тёлки - чисто тебе терминаторы неуязвимые)))
Я сейчас болею коронавирусом, ... Ну, как грипп. А тёлки с моей работы перебздели так, что готовы сдохнуть даже еще не заразившись))
Woodbrother    25.09.2020, 17:25
Оценка:  +24
Woodbrother
Министр культуры на россии сказал, что у рассиан есть лишняя хромосома. Может именно синдром дауна , так развитый у ватников , способствует распространению КОВИД19 на московии.
гость  (аноним)  25.09.2020, 13:32
Оценка:  -5
гость
а у хохложопых 23 пари хромосов мабуть ця зайва відповідає за любов до сала, скреп і стойла
navigator2    25.09.2020, 14:13
Оценка:  +25
navigator2
який же ти тупий, навіть свого нічого не можешь придумати
navigator2    25.09.2020, 13:24
Оценка:  +23
navigator2
а у ка-цапов 24 пари хромосов
мабуть ця зайва відповідає за любов до Ху...йла, скреп і стойла
Shaab    26.09.2020, 12:13
Оценка:  +21
Shaab
Та ні, вони стверджували, що в них одна зайва хромосома, а не зайва пара. Це не обов'язково синдром Дауна, просто інші можливі випадки не так розповсюджені... і також не сприяють інтелектуальному розвитку.
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