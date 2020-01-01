У 76% переболевших COVID-19 еще долго остаются стойкие симптомы

Последствия наблюдаются .

В ходе крупнейшего и самого длительного последующего исследования, проведенного на сегодняшний день по изучению длительных эффектов COVID-19, исследователи обнаружили, что более двух третей госпитализированных пациентов сообщают по крайней мере об одном продолжающемся симптоме через шесть месяцев после заражения.

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На протяжении большей части 2020 года врачи отмечали, что у некоторых пациентов с COVID-19 проявлялись стойкие симптомы после нескольких недель острого заболевания. Это состояние неофициально известно как длительный COVID.

По мере продвижения 2020 года начал появляться ряд исследований, изучающих феномен длительного COVID. Но, учитывая, насколько принципиально новым было это заболевание, не было никаких клинических данных, которые позволили бы понять, сколько людей могут испытывать стойкие симптомы.

Новое исследование, опубликованное недавно в The Lancet, представляет собой самый крупный и подробный анализ продолжительного распространения COVID, опубликованный на сегодняшний день. В исследовании приняли участие 1733 госпитализированных пациента с COVID-19 из Ухани, Китай. За каждым пациентом наблюдали не менее шести месяцев.

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"Поскольку COVID-19 является таким новым заболеванием, мы только начинаем понимать некоторые из его долгосрочных последствий для здоровья пациентов", - говорит Бин Цао, автор-корреспондент нового исследования. "Наш анализ показывает, что большинство пациентов продолжают переживать хотя бы некоторые из последствий вируса после выписки из больницы, и подчеркивает необходимость ухода после выписки, особенно для тех, кто страдает тяжелыми инфекциями".

Поразительные 76 процентов всех пациентов сообщили по крайней мере об одном продолжающемся симптоме через шесть месяцев. Наиболее частой длительной проблемой была утомляемость или мышечная слабость, о которых сообщили 63 процента всех пациентов. Около четверти также сообщили о проблемах со сном, тревоге или депрессии.

Меньшая подгруппа завершила всестороннее легочное тестирование, и более чем у половины были выявлены стойкие нарушения визуализации грудной клетки. Степень продолжающегося повреждения легких через шесть месяцев коррелировала с тяжестью заболевания во время острой фазы госпитализации пациентов.

"Наша работа также подчеркивает важность проведения более длительных последующих исследований в более крупных группах населения, чтобы понять весь спектр воздействия, которое COVID-19 может оказывать на людей", - говорит Цао.

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В настоящее время ведется ряд исследований , отслеживающих долгосрочные последствия COVID-19. Этот новый анализ предназначен только для госпитализированных пациентов, поэтому он не дает никакого представления о том, как болезнь может сохраняться в более легких случаях.

Надеемся, что по прошествии большего количества времени долгосрочные последствия COVID-19 станут более очевидными. Фрэнсис Уильямс из Королевского колледжа Лондона предполагает, что потребуется время, чтобы отделить прямое воздействие вируса от более широкого воздействия пандемии. Но в любом случае, добавляет Уильямс, последствия COVID-19 для общественного здравоохранения будут сохраняться годами, если не десятилетиями.

"Поскольку за последний год произошло так много всего, нам нужно будет разобраться, какие последствия связаны с самим вирусом, а какие могут быть следствием огромных социальных потрясений, вызванных этой пандемией", - пишет Уильямс в недавней статье для The Conversation. . "Однако ясно, что долгосрочные симптомы после COVID-19 являются обычным явлением и что исследования причин и методов лечения длительного COVID, вероятно, потребуются еще долго после того, как сама вспышка утихнет".

Напомним, ранее сообщалось, что ученые обнаружили загадочно скрытый "ген в гене" SARS-CoV-2.