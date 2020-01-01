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Названы победители конкурса Sony World Photography Awards 2021

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После нескольких месяцев небольших объявлений Sony World Photography Awards определила своих профессиональных победителей и фотографа года. Этот престижный фотоконкурс, который проводится уже 14 лет, снова предлагает широкий спектр изображений, от яркой фотожурналистики до сюрреалистических пейзажных образов.
Название серии: Возвращение на ЛунуМарк Гамильтон Грючи, Великобритания, победитель конкурса Sony World Photography Awards 2021 в категории профессиональное и творческое.
Название серии: Возвращение на ЛунуМарк Гамильтон Грючи, Великобритания, победитель конкурса Sony World Photography Awards 2021 в категории профессиональное и творческое.
Sony World Photography Awards

Премия "Лучший фотограф года" досталась британскому документалисту Крейгу Истону за серию под названием Bank Top. Сотрудничая с писателем Абдул Азизом Хафизом, Истон в течение года делал портреты людей, живущих в Банке Топ, сильно изолированном районе на севере Англии.

Профессиональный фотограф года - Крейг Истон. Серия под названием 'Bank Top'
Профессиональный фотограф года - Крейг Истон. Серия под названием 'Bank Top'
Sony World Photography Awards

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"Я фотографирую, чтобы узнать, попытаться понять, задокументировать и поделиться историями", - говорит Истон. "Это большая честь - иметь возможность делать это и бросать вызов представлениям и стереотипам - что особенно важно для меня. Замечательно, что эти истории из недостаточно представленных или искаженных сообществ в северной Англии, где я живу, признаются и распространяются во всем мире".

Приз Open Photographer of the Year, основанный на представлении лучшего одиночного изображения, получил Тамари Кудита, фотохудожник из Зимбабве. В убедительном кадре Кудиты, озаглавленном "Африканский викторианский стиль", исследуются стереотипные представления об африканских женщинах.

Open Photographer of the Year - Тамари Кудита. Лучшее одиночное изображение
Open Photographer of the Year - Тамари Кудита. Лучшее одиночное изображение
Sony World Photography Awards

"Африканский викторианский стиль отдает дань уважения современному существу, которое также имеет исторические корни", - говорит Кудита. "Центральным понятием в моей работе является важность африканского представительства, и я благодарен за возможность нанести на карту зимбабвийское искусство".

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В ответ на глобальную пандемию Всемирная организация фотографии разработала ряд специальных онлайн-функций для вручения награды в этом году. Помимо загружаемой электронной книги с изображениями победителей была создана виртуальная выставка.

В рамках конкурса был также выпущен 60-минутный документальный фильм о победителях 2021 года под названием "Год в фотографиях" . Ведущие искусствовед Джеки Кляйн и комик Ниш Кумар, документальный фильм посещают всех фотографов-победителей и подробно рассказывают об их уникальных творческих процессах.

Просмотрите галерею, чтобы увидеть больше ярких моментов из отобранных в этом году профессиональных победителей, и посмотрите эксклюзивный документальный фильм ниже.

Напомним, ранее Sony World Photography Awards выбрало самые необычные фото года.

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Теги: Sony World Photography Awards, конкурс, фото, видео
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