Названы победители конкурса Sony World Photography Awards 2021
Премия "Лучший фотограф года" досталась британскому документалисту Крейгу Истону за серию под названием Bank Top. Сотрудничая с писателем Абдул Азизом Хафизом, Истон в течение года делал портреты людей, живущих в Банке Топ, сильно изолированном районе на севере Англии.
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"Я фотографирую, чтобы узнать, попытаться понять, задокументировать и поделиться историями", - говорит Истон. "Это большая честь - иметь возможность делать это и бросать вызов представлениям и стереотипам - что особенно важно для меня. Замечательно, что эти истории из недостаточно представленных или искаженных сообществ в северной Англии, где я живу, признаются и распространяются во всем мире".
Приз Open Photographer of the Year, основанный на представлении лучшего одиночного изображения, получил Тамари Кудита, фотохудожник из Зимбабве. В убедительном кадре Кудиты, озаглавленном "Африканский викторианский стиль", исследуются стереотипные представления об африканских женщинах.
"Африканский викторианский стиль отдает дань уважения современному существу, которое также имеет исторические корни", - говорит Кудита. "Центральным понятием в моей работе является важность африканского представительства, и я благодарен за возможность нанести на карту зимбабвийское искусство".
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В ответ на глобальную пандемию Всемирная организация фотографии разработала ряд специальных онлайн-функций для вручения награды в этом году. Помимо загружаемой электронной книги с изображениями победителей была создана виртуальная выставка.
В рамках конкурса был также выпущен 60-минутный документальный фильм о победителях 2021 года под названием "Год в фотографиях" . Ведущие искусствовед Джеки Кляйн и комик Ниш Кумар, документальный фильм посещают всех фотографов-победителей и подробно рассказывают об их уникальных творческих процессах.
Просмотрите галерею, чтобы увидеть больше ярких моментов из отобранных в этом году профессиональных победителей, и посмотрите эксклюзивный документальный фильм ниже.
Напомним, ранее Sony World Photography Awards выбрало самые необычные фото года.
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