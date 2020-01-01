Комета и коронавирус: Лучшие фото конкурса Sony World Photography Awards

Выбраны лучшие работы ежегодного конкурса фотографий.

Победители конкурса Sony World Photography Awards 2021 года представляют эклектичный ассортимент невероятных изображений, охватывающих все: от уникального кадра кометы над Стоунхенджем до портрета уникального способа, которым COVID-19 изменил живую музыку.

Комета NEOWISE над Стоунхенджем worldphoto.org

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Sony World Photography Awards - один из крупнейших ежегодных фотоконкурсов в мире, который состоит из четырех отдельных конкурсов: профессионального, молодежного, студенческого и открытого. Открытый конкурс фокусируется на лучших отдельных изображениях, охватывающих 10 общих категорий. Общие победители будут объявлены в следующем месяце, но это первоначальное объявление касается победителей в основной категории Open.

Дезинфекция worldphoto.org

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Неудивительно, что несколько победителей и участников финального списка этого года представляют уникальный взгляд на недавний пандемический год. Турецкий фотограф Ф.Дилек Уяр победил в категории “Уличная фотография“ с красиво скомпонованным сюрреалистическим снимком рабочего, проводящего ежедневную дезинфекцию вокзала.

Просмотрите галерею отобранных нами моментов Открытого конкурса этого года, чтобы увидеть еще больше невероятных фотографических видений.

Напомним, ранее сообщалось, что Sony World Photography Awards выбрало самые необычные фото года.