Теперь и бразильский: Ученые рассказали о более заразном штамме коронавируса

Новый штамм появился в конце прошлого года и стал более заразным, чем предыдущие варианты.

О штамме P1 еще мало известно. Однако есть два факта: он более заразен, чем первоначальный штамм коронавируса, и он может повторно заразить людей, у которых уже был коронавирус.

“Опасения оправданы. P1 - более заразный вариант, и он быстро распространился по Бразилии, которая является огромной страной. В настоящее время пандемия в Бразилии вышла из-под контроля“, - сказала микробиолог Наталья Пастернак.

Читай также: Ученые подсчитали шансы на новую пандемию

Covid-19 забрал 66500 жизней в Бразилии в прошлом месяце - более чем вдвое больше, чем самый смертоносный для страны июль 2020-го.

В настоящее время общее число погибших в Бразилии составляет 358 000 человек - второе место после США. И апрель может стать еще хуже.

Неясно, в какой степени P1 вызывает рост числа погибших. Эксперты подозревают, что он более опасен, чем исходный штамм, но говорят, что необходимы дополнительные исследования.

Исследователи говорят, что P1 появился в декабре прошлого года в северном городе Манаус или его окрестностях. Но впервые он был идентифицирован как новый вариант в Японии , где его нашли у путешественников, возвращавшихся из Бразилии.

В настоящее время он обнаружен более чем в 35 странах, хотя многим удалось ограничить распространение инфекции.

Несколько стран приостановили полеты в Бразилию и обратно из-за вспышки болезни, последняя из которых - во вторник во Франции.

Читай также: Ученый: Коронавирус Covid-19 не был создан искусственно

Подобно южноафриканскому варианту, P1 имеет мутацию, известную как E484K , которую называют “мутацией бегства“, потому что она помогает вирусу уклоняться от наших антител .

Мутация изменяет “спайковый белок“ вируса, помогая ему легче проникать в клетки.

“Это как отмычка, которая может открывать различные двери“, - сказал Джесем Орельяна, исследователь из бразильского института общественного здравоохранения Fiocruz.

P1 процветает отчасти из-за ограниченной способности сдерживать вирус, в том числе в Манаусе, система здравоохранения которого так сильно рухнула в январе, в его больницах закончился кислород.

“Если бы бразильские власти несли ответственность, они бы закрыли Манаус, как Китай закрыл Ухань“, - сказал Орельяна AFP.

Читай также: Отчет: От пандемии за 36 часов умрет 80 млн человек

“Вместо этого они отправили большое количество пациентов в другие регионы с людьми, которые их сопровождали, некоторые из которых также были инфицированы P1“, что ускорило распространение варианта.

Исследователи не окончательно установили, является ли P1 более вирулентным.

В предварительных исследованиях Орельяна заметил, что этот вариант не вызывал значительно более высокой смертности среди госпитализированных пациентов в Манаусе, чем во время первой волны пандемии.

Он считает, что рост числа погибших в Бразилии, скорее всего, вызван переполнением больниц.

Однако другие исследования показывают, что P1 на самом деле более смертоносен.

Эксперты говорят, что необходимы дополнительные исследования степени эффективности различных вакцин против P1.Одна хорошая новость: предварительные исследования показывают, что разработанная китайцами CoronaVac, наиболее широко используемая вакцина против Covid-19 в Бразилии, а также вакцины Pfizer и AstraZeneca, по крайней мере частично эффективны против этого варианта - хотя окончательные, реальные результаты все еще нужны.

Читай также: Исследователи проследили путь коронавируса в Сети

Но есть и плохие новости. Неконтролируемое распространение вируса в Бразилии привело к появлению новых мутаций, в том числе P2, обнаруженных в Рио-де-Жанейро, и P4 , недавно обнаруженных в соседнем штате Минас-Жерайс.

“Бразилия превратилась в лабораторию под открытым небом“, - сказал Орельяна.

“Бразилия - одна из худших стран в мире по генетическому секвенированию. Неслучайно мы обнаружили P1 примерно на 60 дней позже - в Японии“, - сказал он.

Микробиолог Пастернак сказала, что в идеальном мире Бразилия должна сочетать изоляцию с массовой вакцинацией.

“Вместо этого у нас нет ни того, ни другого“, - сказала она.

“У нас нет политической воли для изоляции и доз вакцинации“, - сказала она, критикуя “отсутствие координации“ на национальном уровне при крайне правом президенте Жаире Болсонару, который свел к минимуму пандемию.

Напомним, ранее сообщалось, что исследователи нашли ключ, который делает коронавирус таким заразным.