Отчет: От пандемии за 36 часов умрет 80 млн человек

Сценарий развития глобальной болезни печален.

Глобальная эпидемия может убить много людей в первые же часы hightech.plus

Урбанизация, глобальное потепление и антисанитария — три кита, которые делают масштабную пандемию неизбежной, уверены ученые. Власти абсолютного большинства стран не осознают опасности и не готовятся к ней.

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Всемирная организация здравоохранения создала специальную группу из 15 экспертов, которые пытаются найти сценарий противодействия глобальной пандемии — нечто, отличалось бы от «смеси паники и отрицания», к которой обычно прибегают политики. Так описывает смысл своей работы Гро Харлем Брунтланн — бывший премьер-министр Норвегии, который сейчас возглавляет эту группу под названием Совет по мониторингу глобальной готовности (СМГГ).

Смертельный коктейль прост: урбанизация, глобальное потепление и антисанитария. Власти в некоторой степени решают лишь третью проблему, политики постепенно осознают вторую. Сдвиги есть, но в целом меры, по оценке СМГГ, «абсолютно недостаточны».

Новые болезни из-за глобального потепления уже появляются. В будущем их будет все больше, и они будут опаснее.

Сценарий СМГГ для распространения новой болезни с вирулентностью гриппа предполагает, что в течение первых 36 часов погибнет до 80 млн человек, отмечает Guardian. Помимо гибели людей, всемирная паника означает крах национальных систем безопасности, здравоохранения, а также невиданный ущерб для экономики.

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В отчете, подготовленном группой по заказу Всемирного банка и ВОЗ, подчеркивается, что эта опасность реальна, и с каждым годом риски растут. «Слишком долго подходы мировых лидеров к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения представляли из себя цикл паники и пренебрежения, — заявил Брунтланн. — Сейчас настало время для срочных и последовательных действий. Нужно увеличить финансирование на местном, национальном и международном уровнях для предотвращения распространения вспышек. Лидерам следует принять активные меры по усилению механизмов координации готовности между правительствами и обществом в случае ЧП».

Эксперты совета также не исключают вирусный терроризм — когда пандемию спровоцирует не пренебрежение прививками от кори или вспышка в Африке, а чьи-либо намеренные действия.

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус призывает «чинить крышу до дождя». По прогресс в области борьбы с внезапными вспышками заболевания весьма умеренный: в 59 странах приняты планы действия на такой случай. Но ни в одной программу полностью не профинансировали.

Напомним, ранее сообщалось, что была названа причина следующей глобальной эпидемии.