Определена причина древней смертоносной эпидемии

Юстинианова чума была вызвана сразу несколькими штаммами бактерии.

Международная группа ученых выяснила, что первая в истории человечества пандемия чумы — Юстинианова чума — была вызвана сразу несколькими штаммами бактерии Yersinia pestis, а не одной разновидностью возбудителя. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

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Исследователи проанализировали останки умерших из-за заболевания во время пандемии и похороненных в Германии, Франции и Испании. Они также изучили скелеты людей, похороненных в тот же период в Великобритании, чтобы определить, затронула ли болезнь Британские острова. Специалисты смогли реконструировать геном чумной палочки, выделив ДНК микроорганизма из костей в восьми случаях из 21.

Оказалось, что пандемия действительно достигла Великобритании. Также было выявлено необычно большое количество разновидностей чумной палочки. Всего специалисты нашли восемь штаммов, которые были тесно связаны друг с другом. Однако до сих пор не известно, какой именно штамм стал причиной пандемии, хотя считается, что он изначально возник в Центральной Азии задолго до начала Юстиниановой чумы.

Распространение разных штаммов чумы phys.org

Юстинианова чума вспыхнула в 541 году во время правления византийского императора Юстиниана I. Эпидемия быстро распространилась по всей Азии, Северной Африке и Европе, приняв характер пандемии. Согласно историческим свидетельствам, в Константинополе ежедневно умирали около 10 тысяч человек.

Напомним, ранее медики пугали жителей Земли глобальной эпидемией.

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