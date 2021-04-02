Таяние льда 14 600 лет назад привело к катастрофическим затоплениям
Основываясь на геологических данных, исследователи подсчитали, что океаны во всем мире поднимались на 3,6 метра в столетие за 500-летний период около 14 600 лет назад.
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Полученные данные поднимают тревогу о возможном сегодня быстрого повышения уровня моря, которое может затопить прибрежные города и густонаселенные дельты по всему миру.
Команда обнаружила, что событие повышения уровня моря примерно на 18 метров могло быть вызвано в первую очередь таянием ледяных щитов в северном полушарии, а не в Антарктиде, как считалось ранее.
Ученые говорят, что их работа может дать "важные подсказки" о будущем таянии ледяного покрова и повышении уровня моря из-за изменения климата.
"Мы обнаружили, что большая часть быстрого повышения уровня моря была вызвана таянием ледникового покрова в Северной Америке и Скандинавии, с удивительно небольшим вкладом Антарктиды", - сказала соавтор исследования Пиппа Уайтхаус из географического факультета Даремского университета.
"Следующий большой вопрос - выяснить, что вызвало таяние льда и какое влияние массивный приток талой воды оказал на океанские течения в Северной Атлантике. Сегодня мы очень много думаем об этом - любое нарушение Гольфстрима, например, из-за таяния ледникового щита Гренландии, будет иметь серьезные последствия для климата Великобритании".
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Согласно нынешним моделям, используемым многими учеными-климатологами, к концу этого столетия глобальный уровень моря может подняться на 1-2 метра.
Исследователи из Дарема использовали подробные геологические данные об уровне моря и самые современные методы моделирования, чтобы выявить источники драматического повышения уровня моря за пять веков.
По их словам, это сравнимо с таянием ледникового щита, вдвое превышающего размеры Гренландии, и привело к затоплению обширных участков низменной земли и нарушению циркуляции океана, что имело негативные последствия для глобального климата.
"Наше исследование включает в себя новую информацию об озерах у побережья Шотландии, которые были изолированы от океана из-за подъема суши после отступления Британского ледникового щита, что позволяет нам уверенно идентифицировать источники талой воды", - добавил соавтор Юйчэн Линь, также отдела географии Дарема.
Команда добавила, что определение источника талой воды поможет повысить точность климатических моделей, которые используются для воспроизведения прошлого и прогнозирования изменений в будущем.
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Они отметили, что результаты были особенно своевременными, поскольку ледяной щит Гренландии быстро таял и способствовал повышению уровня моря и изменениям в глобальной циркуляции океана.
В 2019 году Гренландия сбросила более полутора триллиона тонн льда и талой воды, что составляет 40 процентов от общего повышения уровня моря в этом году.
Напомним, ранее сообщалось, что Северный Ледовитый океан лишается льда.
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