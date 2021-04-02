Таяние льда 14 600 лет назад привело к катастрофическим затоплениям

Таяние ледяного покрова в конце последнего ледникового периода могло вызвать повышение уровня моря в 10 раз по сравнению с нынешними темпами, говорится в исследовании, опубликованном в четверг группой ученых из британского Даремского университета.

Ледники активно таяли почти 15 тысяч лет назад freepik.com

Основываясь на геологических данных, исследователи подсчитали, что океаны во всем мире поднимались на 3,6 метра в столетие за 500-летний период около 14 600 лет назад.

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Полученные данные поднимают тревогу о возможном сегодня быстрого повышения уровня моря, которое может затопить прибрежные города и густонаселенные дельты по всему миру.

Команда обнаружила, что событие повышения уровня моря примерно на 18 метров могло быть вызвано в первую очередь таянием ледяных щитов в северном полушарии, а не в Антарктиде, как считалось ранее.

Ученые говорят, что их работа может дать "важные подсказки" о будущем таянии ледяного покрова и повышении уровня моря из-за изменения климата.

"Мы обнаружили, что большая часть быстрого повышения уровня моря была вызвана таянием ледникового покрова в Северной Америке и Скандинавии, с удивительно небольшим вкладом Антарктиды", - сказала соавтор исследования Пиппа Уайтхаус из географического факультета Даремского университета.

"Следующий большой вопрос - выяснить, что вызвало таяние льда и какое влияние массивный приток талой воды оказал на океанские течения в Северной Атлантике. Сегодня мы очень много думаем об этом - любое нарушение Гольфстрима, например, из-за таяния ледникового щита Гренландии, будет иметь серьезные последствия для климата Великобритании".

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Согласно нынешним моделям, используемым многими учеными-климатологами, к концу этого столетия глобальный уровень моря может подняться на 1-2 метра.

Исследователи из Дарема использовали подробные геологические данные об уровне моря и самые современные методы моделирования, чтобы выявить источники драматического повышения уровня моря за пять веков.

По их словам, это сравнимо с таянием ледникового щита, вдвое превышающего размеры Гренландии, и привело к затоплению обширных участков низменной земли и нарушению циркуляции океана, что имело негативные последствия для глобального климата.

"Наше исследование включает в себя новую информацию об озерах у побережья Шотландии, которые были изолированы от океана из-за подъема суши после отступления Британского ледникового щита, что позволяет нам уверенно идентифицировать источники талой воды", - добавил соавтор Юйчэн Линь, также отдела географии Дарема.

Команда добавила, что определение источника талой воды поможет повысить точность климатических моделей, которые используются для воспроизведения прошлого и прогнозирования изменений в будущем.

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Они отметили, что результаты были особенно своевременными, поскольку ледяной щит Гренландии быстро таял и способствовал повышению уровня моря и изменениям в глобальной циркуляции океана.

В 2019 году Гренландия сбросила более полутора триллиона тонн льда и талой воды, что составляет 40 процентов от общего повышения уровня моря в этом году.

Напомним, ранее сообщалось, что Северный Ледовитый океан лишается льда.