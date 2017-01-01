Климатологи: Сокращение парниковых газов не спасет от таяния льдов

Искусственное сокращение уже не остановит глобальное потепление.

Климатологи показали, что при современном уровне среднегодовой температуры атмосферы объем ледников очень далек от устойчивого состояния. Это значит, что искусственные меры по сокращению выбросов парниковых газов не остановят таяние ледников, а смогут лишь немного замедлить его, пишут ученые в Nature Climate Change.

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В результате глобального потепления на Земле неуклонно растет средний уровень моря. Основной вклад в этот процесс оказывают два фактора: во-первых, тепловое расширение воды в океане, а во-вторых, таяние льда в полярных ледяных щитах и в высокогорных ледниках. Поскольку и сами глобальные изменения в климате, и их прямые последствия (в том числе повышения уровня моря) оказывают негативное влияние как на человека, так и на природные экосистемы, для его замедления была подписана Рамочная конвенция ООН об изменении климата, которая ограничивает максимальный уровень выбросов парниковых газов. Однако, несмотря на то, что увеличение концентрации в атмосфере парниковых газов называют одной из основных причин потепления, возможная эффективность этих мер пока вызывает вопросы.

Чтобы оценить, как сокращение выбросов парниковых газов может повлиять на изменение скорости таяния полярных ледников на Земле и какие дополнительные меры, возможно, стоит предпринять, климатологи из Германии и Австрии под руководством Бена Марцейона (Ben Marzeion) из Бременского университета провели компьютерное моделирование процессов таяния Антарктического и Гренландского ледяных щитов при различных температурах атмосферы Земли.

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Оказалось, что при нынешней температуре современная масса ледяных щитов очень далека от устойчивого уровня. Отклонение от равновесной массы ледника сейчас составляет около 36 процентов. Таким образом, даже если температура атмосферы будет поддерживаться на современном уровне, то при достижении устойчивого объема ледника, уровень мирового океана поднимется на 10 сантиметров. При этом чтобы сделать устойчивым ледник с текущей массой, нужна температура и концентрация углекислого газа в районе предпромышленного уровня (примерно середины XIX века).

Климатологи отмечают, что результаты проведенного моделирования показывают, что искусственное сокращение выбросов в любом случае не остановит таяние ледников, а может лишь немного изменить его скорость. Тем не менее, по словам авторов работы, полученные результаты относятся в первую очередь к коротким временным интервалам (порядка нескольких десятилетий), на более длительных временах меры по снижению скорости таяния ледников могут оказаться более эффективными.