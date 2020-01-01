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У вакцинированных пациентов исчезают длительные симптомы COVID

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И медики не могут понять, почему так происходит.
Вакцинация снижает симптомы COVID-19
Вакцинация снижает симптомы COVID-19
freepik.com

По данным The Washington Post, женщина, которая длительное время болела COVID, сказала, что ее симптомы исчезли через 36 часов после введения второй дозы вакцины COVID-19.

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34-летняя Арианна Айзенберг сказала, что она испытывала мышечные боли, бессонницу, усталость и туман в мозгу в течение восьми месяцев после болезни. Эти симптомы типичны для так называемого "длительного COVID".

Но через 36 часов после получения второй дозы вакцины COVID-19 ее симптомы исчезли. История Айзенберг - одна из нескольких, описывающих подобный эффект.

Philadelphia Inquirer и Huffington Post  сообщили также о людях, для которых симптомы улучшились после вакцинации.

Дэниел Гриффит, врач-инфекционист и исследователь Колумбийского университета, 2 марта рассказал The Verge, что около трети его длительных пациентов с COVID сообщили, что им стало лучше после вакцинации.

Как сообщает The Verge, в видео на YouTube Гез Мединджер, научный журналист, который сообщает о продолжительном COVID, провел опрос 473 пациентов, и примерно у трети из которых симптомы улучшились после вакцинации.

Согласно отчету Washington Post, в одном небольшом исследовании Бристольского университета Великобритании, которое не проходило экспертной оценки, изучалась вакцинация людей с длительными симптомами COVID-19.

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Ученые вакцинировали 44 пациента с долготекущими симптомами COVID и сравнили их реакцию с группой, которым вакцина не была сделана.

Они сообщили, что у тех, кто получил вакцину, наблюдалось "небольшое общее улучшение длительных симптомов COVID".

Однако авторы заявили, что это могло быть связано с эффектом плацебо. Это всего лишь один из серии загадочных отчетов о затянувшемся COVID.

3 марта Kaiser Health News сообщили, что у  15-летнего танцора после заражения COVID-19 прошлым летом развилась хроническая обструктивная болезнь легких, заболевание, которое обычно наблюдается у пожилых людей.

Как сообщает Ария Бендикс из Insider, ученые также не могут объяснить, почему большинство людей, у которых  развивается длительный COVID, - женщины, хотя некоторые ученые считают, что это может быть связано с тем, что у женщин обычно более сильный иммунный ответ, чем у мужчин.

Напомним, ранее сообщалось, что вакцины от COVID-19 могут не сработать против южноафриканского варианта.

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Теги: COVID-19, вакцина
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