У вакцинированных пациентов исчезают длительные симптомы COVID

И медики не могут понять, почему так происходит.

По данным The Washington Post, женщина, которая длительное время болела COVID, сказала, что ее симптомы исчезли через 36 часов после введения второй дозы вакцины COVID-19.

Читай также: Медики: если вы уже переболели COVID-19, вам нужна одна доза вакцины

34-летняя Арианна Айзенберг сказала, что она испытывала мышечные боли, бессонницу, усталость и туман в мозгу в течение восьми месяцев после болезни. Эти симптомы типичны для так называемого "длительного COVID".

Но через 36 часов после получения второй дозы вакцины COVID-19 ее симптомы исчезли. История Айзенберг - одна из нескольких, описывающих подобный эффект.

Philadelphia Inquirer и Huffington Post сообщили также о людях, для которых симптомы улучшились после вакцинации.

Дэниел Гриффит, врач-инфекционист и исследователь Колумбийского университета, 2 марта рассказал The Verge, что около трети его длительных пациентов с COVID сообщили, что им стало лучше после вакцинации.

Как сообщает The Verge, в видео на YouTube Гез Мединджер, научный журналист, который сообщает о продолжительном COVID, провел опрос 473 пациентов, и примерно у трети из которых симптомы улучшились после вакцинации.

Согласно отчету Washington Post, в одном небольшом исследовании Бристольского университета Великобритании, которое не проходило экспертной оценки, изучалась вакцинация людей с длительными симптомами COVID-19.

Читай также: Первый использованный в США флакон с вакциной от COVID-19 отправили в музей

Ученые вакцинировали 44 пациента с долготекущими симптомами COVID и сравнили их реакцию с группой, которым вакцина не была сделана.

Они сообщили, что у тех, кто получил вакцину, наблюдалось "небольшое общее улучшение длительных симптомов COVID".

Однако авторы заявили, что это могло быть связано с эффектом плацебо. Это всего лишь один из серии загадочных отчетов о затянувшемся COVID.

3 марта Kaiser Health News сообщили, что у 15-летнего танцора после заражения COVID-19 прошлым летом развилась хроническая обструктивная болезнь легких, заболевание, которое обычно наблюдается у пожилых людей.

Как сообщает Ария Бендикс из Insider, ученые также не могут объяснить, почему большинство людей, у которых развивается длительный COVID, - женщины, хотя некоторые ученые считают, что это может быть связано с тем, что у женщин обычно более сильный иммунный ответ, чем у мужчин.

Напомним, ранее сообщалось, что вакцины от COVID-19 могут не сработать против южноафриканского варианта.