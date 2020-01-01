Медики: если вы уже переболели COVID-19, вам нужна одна доза вакцины

ученые считают, что они нашли способ ускорить процесс вакцинации: дать людям, которые уже переболели COVID-19, всего одну дозу.

Большинство отвечающих критериям вакцинации американцев получают вакцину Pfizer или Moderna, обе из которых требуют введения двух доз с интервалом в несколько недель. Но все больше исследователей соглашаются, что одна доза любой вакцины вызовет достаточный иммунный ответ у людей, уже перенесших коронавирус.

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Исследования показывают, что давать им вторую дозу - это, по сути, трата хорошего укола.

"Тем, кто был инфицирован и выздоровел, а это десятки миллионов людей, им понадобится всего одна инъекция, что сделает вакцину еще более эффективной", - сказал доктор Джеймс Хилдрет, президент Медицинского колледжа Мехарри. .

Хилдрет входил в консультативный комитет Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, который рекомендовал все три разрешенные вакцины против коронавируса в США. Третья вакцина от Johnson & Johnson - это одноразовая вакцина, поэтому люди, перенесшие COVID-19, получат одну дозу вакцины, несмотря ни на что.

Учитывая, что более 29 миллионов американцев заразились COVID-19, это может быть до 15 миллионов прививок Pfizer или Moderna, которые могут быть сделаны другим людям.

После того, как человек заразился COVID-19, его иммунная система должна распознать вирус, если он снова вторгнется. Поэтому, когда вакцина побуждает организм снова начать вырабатывать антитела, логично, что иммунная система установит более сильную и быструю защиту.

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В письме, опубликованном в "Медицинском журнале Новой Англии", 32 исследователя из Медицинской школы Икана на горе Синай написали, что стратегия однократной дозы для людей, которые уже перенесли вирус, "требует исследования".

В ходе небольшого исследования команда обнаружила, что у людей, которые ранее болели COVID-19, после первой дозы вакцины Pfizer или Moderna вырабатывалось в 10-45 раз больше антител, чем у среднего неинфицированного человека. Исследование все еще ожидает экспертной оценки.

"Первая доза в конечном итоге служит бустером", - сказал доктор Джереми Фауст, врач скорой медицинской помощи в Бригаме и женской больнице.

"Если вы были инфицированы, очень вероятно, что одна доза будет чертовски хороша на долгое время".

Однако есть несколько предостережений: людям может потребоваться подтвердить, что у них все еще есть антитела, если они были больны некоторое время назад, поскольку уровни антител со временем снижаются.

Тест на антитела также потребуется тем, кто подозревает, что у них есть COVID-19, но никогда не давал положительного результата. Если этот тест на антитела окажется положительным, второй укол, вероятно, будет лишним.

Франция начала рекомендовать однократную дозу вакцины для людей, переболевших COVID-19 в феврале.

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К тому времени исследование Mount Sinai было завершено, а другое предварительное исследование также обнаружило высокий уровень антител среди медицинских работников, которые переболели COVID-19 до того, как получили свою первую прививку.

Доктор Мохаммад Саджади, соавтор этого исследования, сказал, что у пациентов с COVID-19 обычно вырабатываются антитела примерно через две-три недели после их первоначального заражения. Но медицинские работники показали высокий уровень антител через неделю после первой прививки.

"Это показывает вам, что люди, которые ранее были инфицированы COVID, имеют то, что мы называем реакцией отзыва или реакцией памяти", - сказал Саджади.

"В случае большинства инфекций, когда вы видите этот микроорганизм во второй раз, вы получите более быструю реакцию".

Затем, в конце февраля, британское исследование показало примерно равные уровни антител у людей, которые получили первую дозу вакцины Pfizer и никогда не заразились COVID-19, и у тех, кто болел COVID-19, но еще не был вакцинирован.

После того, как люди, перенесшие COVID-19, получили свою первую прививку, их уровни антител были в 140 раз выше, чем их пиковые уровни до вакцинации.

Тем не менее, большинство стран, включая США, еще не рекомендуют режим однократной дозы для людей, переболевших COVID-19.

Поскольку у ученых не было времени следить за реципиентами вакцины, пока нет единого мнения о том, как долго сохраняется иммунитет, вызванный вакциной. Эта неопределенность - одна из причин, по которой эксперты не решаются защищать что-либо, кроме стандартных двухдозовых схем вакцин Pfizer и Moderna.

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Задержка или пропуск второй дозы оказывает сильное давление на первую дозу, чтобы обеспечить прочную, долгосрочную иммунную защиту, написали исследователи Принстонского университета. Они выразили обеспокоенность тем, что изменение режима дозирования может привести к "широкому спектру" результатов среди вакцинированных людей.

Но Ивасаки сказал, что люди, у которых был COVID-19, вероятно, могли бы подождать несколько месяцев, прежде чем сделать вторую прививку - если она им вообще нужна.

Ученые также оптимистично настроены в отношении того, что, хотя известно, что уровни антител со временем снижаются, Т-клетки обеспечат долгосрочную защиту тем, кто переболел COVID-19. Как и антитела, Т-клетки обладают впечатляющими способностями к запоминанию, которые могут помочь иммунной системе распознать коронавирус и повторно атаковать его.

Недавнее исследование показало, что у людей, которые ранее болели COVID-19, Т-клеточный ответ на одну прививку вакцины Pfizer был сильнее, чем у людей, которые никогда не болели.

Напомним, ранее сообщалось, что вакцины от COVID-19 могут сделать людей более уязвимыми к ВИЧ.