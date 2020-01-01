Интересный факт дня: Рождение близнецов достигло рекордного уровня

Сейчас близнецов появляется больше, чем когда либо.

Массовое глобальное исследование данных о рождении в 165 странах показало, что за последние 40 лет количество близнецов выросло на треть, но исследователи предполагают, что эта тенденция, возможно, достигла своего естественного пика.

Читай также: Ученые зафиксировали рождение близнецов-химер

В течение XX-го века глобальные темпы близнецов выросли из-за ряда факторов. От женщин, вынашивающих детей в более старшем возрасте, до увеличения числа репродуктивных методов с медицинской помощью, - неудивительно, что в большинстве регионов мира рождаются двойняшки.

Новое исследование, опубликованное в журнале Human Reproduction, предлагает современное глобальное исследование рождения близнецов. В рамках надежного исследования были собраны данные из 165 стран, охватывающие уровни побратимства в период с 2010 по 2015 год. Эти данные сравнивались с аналогичными данными по глобальным показателям побратимства в начале 1980-х годов.

Было обнаружено, что с 1980-х годов общий глобальный коэффициент рождения близнецов вырос примерно на 30 процентов, увеличившись с девяти на 1000 рождений до 12 на 1000. По данным исследования, один из 42 рожденных детей - близнецы.

"Относительное и абсолютное количество близнецов в мире выше, чем когда-либо с середины двадцатого века, и это, вероятно, будет рекордно высоким показателем", - говорит Кристиан Монден, первый автор нового исследования.

Читай также: Ученые: в мире нет генетически одинаковых людей

Практически во всех изученных странах исследователи обнаружили, что за последние несколько десятилетий количество двойняшек увеличилось. Было обнаружено, что только в Южной Америке наблюдается абсолютное снижение числа близнецов с 1980-х годов.

"В оба периода в Африке был самый высокий уровень появления близняшек, и со временем не наблюдалось значительного роста", - говорит Монден. "Однако Европа, Северная Америка и страны Океании быстро догоняют. Около 80 процентов всех двойных родов в мире сейчас приходится на Азию и Африку".

Монден выдвигает гипотезу по ряду причин, объясняющих, почему в Африке так высок уровень рождения близнецов. Улучшение охраны материнского здоровья, более широкое использование методов контрацепции, ведущих к более старому материнскому возрасту, и растущий доступ к репродуктивным технологиям - все это играет определенную роль, но он также предполагает, что фундаментальные генетические различия могут повлиять на высокие показатели близнецов в Африке.

"Количество двойняшек в Африке настолько велико из-за большого числа близнецов, рожденных с дизиготом - близнецов, рожденных от двух отдельных яиц", - предполагает Монден. "Скорее всего, это связано с генетическими различиями между африканским населением и другими популяциями".

Читай также: В Китае родились первые генетически модифицированные близнецы

Другой автор исследования, Жиль Писон из Французского музея естественной истории, предполагает, что эти результаты, возможно, являются глобальным пиком числа близнецов. В частности, страны с высоким уровнем дохода потенциально достигают своего пика по количеству близнецов, а достижения в технологии ЭКО, как предполагается, приведут к меньшему количеству двойных рождений в будущем.

"Большинство данных показывают, что мы находимся на пике в странах с высоким уровнем доходов, особенно в Европе и Северной Америке, - говорит Писон. - Африка будет одним из основных драйверов в ближайшие десятилетия. Мы можем увидеть сочетание более низкой общей фертильности, более старшего возраста при рождении и большего количества репродуктивных технологий, поддерживаемых с помощью медикаментов".

Напомним, ранее сообщалось, что NASA завершило космический эксперимент с близнецами.