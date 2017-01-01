Ученые зафиксировали рождение близнецов-химер

Такие дети сформированы из одной яйцеклетки и нескольких сперматозоидов.

Австралийские ученые описали редкий случай рождения полуидентичных химерных близнецов, которые сформировались из одной яйцеклетки и нескольких сперматозоидов. Точный механизм формирования таких эмбрионов остается загадкой. Статья исследователей опубликована в The New England Journal of Medicine.

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По словам специалистов, результаты УЗИ матери, сделанного во время беременности, показали одну сформировавшуюся плаценту и несколько амниотических мешков, что указывало на развитие однополых близнецов. Однако ультразвуковое исследование, проведенное на 14-й неделе, показало, что дети были разных полов.

Как правило, близнецы бывают двух типов. Разнояйцевые (гетерозиготные) близнецы являются результатом оплодотворения двух и более яйцеклеток матери, а однояйцевые (гомозиготные) развиваются из одной яйцеклетки, оплодотворенной одним сперматозоидом и разделившийся на две копии в ходе естественного клонирования. Однако возможен и третий вариант — полузиготные близнецы (англ. sesquizygotic), и до сих пор науке был известен единственный случай появления их на свет в 2007 году в США.

Оба американских полузиготных близнеца обладали как клетками с двойным набором X-хромосом, так и клетками с X- и Y-хромосомой. При этом один из детей оказался интерсексом, то есть имел половые признаки, характерные для обоих полов. Австралийские близнецы, родившиеся в 2014 году, также являются химерными, то есть имеют клетки с разными генотипами, однако физиологически не являются интерсексами.

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Результаты анализа клеток, выделенных из амниотических мешков, показали, что материнская ДНК у близнецов идентична на 100 процентов, но их отцовская ДНК совпадала только на 78 процентов. Исследователи склонны считать, что это произошло из-за того, что яйцеклетка была оплодотворена сразу двумя сперматозоидами. Три набора хромосом были разделены между группами клеток, образовавшимися при дроблении зиготы, а последующие деления привели к формированию двух эмбрионов.

Ученые полагают, что появление полуидентичных близнецов происходит чаще, чем считается, и усовершенствование методов скрининга позволит распознать больше таких случаев.

Напомним, ранее сообщалось, что В Китае родились первые генетически модифицированные близнецы.

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